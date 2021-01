उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप, रिक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई तीव्रता

कोरोना वायरस की महामारी के बीच प्रकृति एक के बाद एक झटके दिए जा रही है. देवभूमि उत्तराखंड में शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप के ये झटके देवभूमि के तौर पर प्रसिद्ध पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी में महसूस किए गए हैं. हालांकि, इस भूकंप में जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है.

जानकारी के मुताबिक शनिवार के दिन यानी 9 जनवरी को भूकंप के लिहाज से संवेदनशील उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सबकुछ सामान्य चल रहा था. लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त थे. इसी बीच 11.27 बजे अचानक धरती कांपने लगी. मारे भय के, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई है. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी से 15 किलोमीटर दूर था.

Earthquake of Magnitude:3.3, Occurred on 09-01-2021, 11:27:30 IST, Lat: 30.79 & Long: 78.58, Depth: 10 Km ,Location: 15km ENE of Uttarkashi, Uttarakhand, India for more information https://t.co/TRk0qV6YQB pic.twitter.com/On9321YLUa