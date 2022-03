Live: पंजाब विधानसभा में घुसने से पहले AAP के विधायक ने दरवाजे पर मत्था टेका

पंजाब के नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा के सदस्य के रूप में आज शपथ दिलाई गई. प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर ने विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई.

Chandigarh | Punjab's newly-elected MLAs swearing-in as members of the Legislative Assembly



MLAs administered the oath of office and secrecy by protem speaker, Dr Inderbir Singh Nijjar. pic.twitter.com/bpTnoo3t1M