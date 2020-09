कोर्ट जा सकता है किसान बिल का मामला, पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कही ये बात

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि उनकी सरकार कृषि विधेयकों के खिलाफ कोर्ट जाएगी. उन्होंने कहा कि कृषि विधेयकों को लेकर किसानों के हितों की रक्षा के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे. राज्य सरकार कृषि विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून बनते ही अदालत का दरवाजा खटखटाएगी.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रविवार को कहा कि किसान विरोधी कृषि विधेयकों के मुद्दे पर उनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और शिरोमणि अकाली दल समेत केंद्र में शामिल सहयोगी पार्टियों को अदालत ले जाएगी. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र सरकार के नए असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल समेत केंद्र में शामिल सहयोगी पार्टियों को अदालत ले जाएगी.

Punjab CM Captain Amarinder Singh has said his government will take BJP & its allies, including the Akalis, to court over the new unconstitutional, undemocratic and anti-farmer laws of the central government: State government pic.twitter.com/iOGBa3EHcK