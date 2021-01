पंजाबः BJP के झूठे 'प्रोपेगैंडा' में फंस गए राज्यपाल, मेरे अफसरों को समन भेज दिया- CM अमरिंदर

पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनोर ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को तलब किया है. इस पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर राज्यपाल, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के 'झूठे प्रोपेगैंडा' में फंस गए.

असल में, राज्यपाल वीपी सिंह बदनोर ने बुधवार को राज्य के दोनों शीर्ष अधिकारियों को तलब किया था और उनसे पंजाब में चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान 1,600 से अधिक मोबाइल टावरों को हुए नुकसान की रिपोर्ट देने को कहा था.

राज्यपाल के इस कदम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, 'मोबाइल टावरों की मरम्मत की जा सकती है, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर मरने वाले किसानों को वापस नहीं लाया जा सकता है.'

Mobile towers can be repaired but farmers dying at Delhi borders can’t be brought back. @BJP4India’s false propaganda on law & order in Punjab is a diversionary tactic. Unfortunate that @vpsbadnore ji fell for it & summoned my officers rather than seeking a direct report from me.