PM मोदी बोले- नासिक हादसा दिल दहला देने वाला, CM ठाकरे ने दिए जांच के आदेश

महाराष्ट्र में नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक करने से इस दर्दनाक हादसे में 22 मरीजों की मौत हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने हादसे पर दुख जताया तो वहीं राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक हादसे पर ट्वीट करते हुए कहा कि नासिक के एक अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक रिसाव की वजह से हादसा दिल दहला देने वाला है. उससे होने वाले जानमाल के नुकसान से दुखी हूं. दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना.

The tragedy at a hospital in Nashik because of oxygen tank leakage is heart-wrenching. Anguished by the loss of lives due to it. Condolences to the bereaved families in this sad hour.