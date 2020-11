शहीद राकेश डोभाल को श्रीनगर में दी गई श्रद्धांजलि, पाकिस्तानी गोलीबारी में गई थी जान

बीएसएफ के शहीद सब-इंस्पेक्टर राकेश डोभाल को रविवार को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई. राकेश डोभाल, शुक्रवार को बारामूला जिले में पाकिस्तान द्वारा की गई गोलीबारी में शहीद हो गए थे. राकेश डोभाल उत्तराखंड के ऋषिकेश के रहने वाले थे और बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे. फिलहाल उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में थी.

बता दें कि शुक्रवार को पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में उरी सेक्टर से लेकर गुरेज सेक्टर के बीच नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर कई स्थानों पर सीजफायर का उल्लंघन किया. पाकिस्तान की तरफ से की गई इस गोलीबारी में चार सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए. इसके साथ ही छह और लोगों की जानें भी गई थीं.

Jammu and Kashmir: Wreath laying ceremony of BSF Sub-Inspector Rakesh Dobhal who lost his life in ceasefire violation by Pakistan in Baramulla district on 13th November, held at Srinagar today. pic.twitter.com/zMoDEl7E3s