ड्रैगन फ्रूट का नाम ‘कमलम’ करने पर सियासी घमासान, वाघेला ने कहा- नाम बदलने वाले पापड़तोड़ पहलवान

नाम में क्या रखा है? अगर हम गुलाब को कुछ और कहें तो भी उसकी सुगंध उतनी ही मधुर होगी... विलियम शेक्सपीयर ने कई सदी पहले ये कहा था.

लेकिन यहां बात गुलाब की नहीं ड्रैगन फ्रूट नाम के फल की हो रही है. गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने ड्रैगन फ्रूट का नाम राज्य में बदलकर ‘कमलम’ करने का ऐलान क्या किया कि उनके बयान को लेकर सियासत गर्म हो गई. वहीं, अहमदाबाद में फ्रूट सेलर्स का कहना है कि फल का नाम ड्रैगन फ्रूट हो या कमलम, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें इसे बेचने से मतलब है. लोग इसकी शक्ल देखकर ही इसे खरीदते हैं.

मुख्यमंत्री रुपाणी ने ‘कमलम’ नाम से ड्रैगन फ्रूट का पेटेंट रजिस्टर करवाने की बात भी कही है. बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में गुजरात के कच्छ और नवसारी के आसपास के इलाके में ड्रैगन फ्रूट का बड़ी मात्रा में उत्पादन हो रहा है. ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलने में ऐसी भी दलीलें दी जा रही हैं जहां ड्रैगन नाम से चीन का जेहन में ध्यान आता है वहीं कमलम संस्कृत का शब्द है.

नाम बदलने वाले पापड़तोड़ पहलवान: वाघेला

हालांकि ये बात और है कि गुजरात में बीजेपी के हेडक्वार्टर का नाम भी ‘कमलम’ है. ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम करने के मुद्दे पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने भी निशाना साधा है. वाघेला ने एक ट्वीट में कहा- चीन के अतिक्रमण के खिलाफ फ्रूट के नाम बदलने वाले और #AppBan करने वाले पापड़ तोड़ पहलवान.

शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ड्रैगन के नाम से चुटकी ली है. इस मुददे की गूंज गुजरात के बाहर महाराष्ट्र में भी सुनी गई. शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने ट्वीट में कहा, 'ड्रैगन को उसकी जगह दिखा ही दी गई. ठहरिए मेरा मतलब ड्रैगन फ्रूट से था.'

Hallelujah! The dragon has been shown its place... oh wait, I meant dragonfruit. https://t.co/JtVly2gkki