Live: दिल्ली में हनुमान जयंती शोभायात्रा के दौरान उपद्रव, अमित शाह ने की दिल्ली पुुलिस कमिश्नर से बात

दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने लोगों से ये अपील की है कि वे घरों से बाहर ना निकलें. लाइट जलाए रखें. उन्होंने ट्वीट कर अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.

In today's incident in NW District, the situation is under control. Adequate additional force has been deployed in Jahangirpuri & other sensitive areas. Senior officers have been asked to remain in field and closely supervise the law & order situation & undertake patrolling. 1/2