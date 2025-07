New OPPO Reno14 Series रिव्यू: ट्रैवलर्स के लिए बेस्ट कैमरा, परफॉर्मेंस और बैटरी का बैलेंस्ड कॉम्बो

भारत जैसे देश में, जहाँ हर मौसम, हर जगह और हर सफर अलग-अलग रंग लेकर आता है, एक ऐसा स्मार्टफोन होना ज़रूरी है जो इन अनुभवों को न सिर्फ कैद कर सके, बल्कि उन्हें जीवंत बनाए। OPPO की नई Reno14 Series - जिसमें Reno14 और Reno14 Pro मिलते हैं, इसी सोच के साथ डिज़ाइन की गई है।

बात सिर्फ फीचर्स की नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये डिवाइसेज़ असल ज़िंदगी में वह सब कर पाते हैं जो ब्रांड वादा करता है? हमने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए Reno14 और Reno14 Pro को असल ट्रैवल सिचुएशन्स में इस्तेमाल किया और नतीजा चौंकाने वाला नहीं, बल्कि भरोसेमंद था।

कैमरा: दोनों डिवाइसेज़ में मिलती है प्रो-लेवल फोटोग्राफी

OPPO Reno14 Pro में 50MP का क्वाड-कैमरा सेटअप मिलता है जो OIS सपोर्ट के साथ आता है। इसमें 50MP मेन, 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 50MP 3.5x लॉसलेस टेलीफोटो कैमरा के साथ 120x तक डिजिटल ज़ूम मिलता है। साथ ही में इसमें 50MP का सेल्फी कैमरा भी है। कुल मिलाकर, यह सेटअप उन ट्रैवलर्स के लिए परफेक्ट है जो DSLR की जगह अब स्मार्टफोन से ही अपने सफर की कहानी बयां करना चाहते हैं।

यह मज़ेदार है कि Reno14 (स्टैंडर्ड वेरिएंट) में भी वही टेलीफोटो कैमरा है जो Pro वेरिएंट में है। इसमें 50MP JN5 सेंसर और AI टेलीफोटो ज़ूम मिलता है। यहां तक कि मेन सेंसर भी OIS सपोर्ट के साथ आता है, जो बेस मॉडल को भी लो-लाइट और मूविंग शॉट्स के लिए परफेक्ट बनाता है।



Ultra-wide कैमरा में ज़रूर अंतर है (Reno14 में 8MP), लेकिन यह फर्क केवल प्रोफेशनल फोटोक्रिटिक्स के लिए मायने रखता है, आम ट्रैवल यूज़र के लिए अनुभव लगभग समान ही है।



4K वीडियो रिकॉर्डिंग और AI कैमरा टूल्स: हर फ्रेम को फिल्म बना दें

अब जब हर दूसरा ट्रैवलर व्लॉगर है, चाहे प्रोफेशनल हो या इंस्टाग्राम स्टोरीज़ का प्रेमी, तब वीडियो की क्वालिटी का स्तर भी ऊपर चला गया है।

Reno14 Pro का हर लेंस 4K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग 60fps सपोर्ट करता है, यहां तक कि फ्रंट कैमरा में भी। बेस वेरिएंट में भी ये फ्रंट, मेन और Telephoto लेंस में मिलता है। इस फीचर को सिर्फ Pro वेरिएंट तक सीमित न रखना, OPPO की तरफ़ से एक मजबूत संकेत है कि वो हर यूज़र को प्रोफेशनल टूल देना चाहता है। AI Sound इनहेंसमेंट के साथ मिलकर ये फीचर आपके ट्रैवल या कॉन्सर्ट वीडियो को कैप्चर करने के लिए परफेक्ट साबित होता है।

इसके साथ ही, AI Editor 2.0 दोनों फोन्स में बिल्ट-इन है। अब फोटोशॉप या थर्ड पार्टी ऐप्स की ज़रूरत नहीं। अगर कुछ अहम फीचर्स की बात करें तो इसमें AI Recompose है जो आपकी फोटो को नए एंगल से फ्रेम करता है और AI Perfect Shot है, जो एक खराब शॉट को बेस्ट स्माइल में बदल देता है, या फिर आपके ग्रुप फोटो में किसी की आंखे बंद हो गईं तो उसे भी खोल देता है।



डिज़ाइन और मजबूती: प्रीमियम ग्लास फिनिश, लेकिन सिर्फ दिखावे तक नहीं

Reno14 सीरीज़ हाथ में प्रीमियम फील देती है, Pearl White वेरिएंट का Velvet Glass टेक्सचर, Forest Green में कैमरा डेको के चारों ओर ग्लोइंग रिंग, और Titanium Grey का मेटालिक फिनिश... हर यूज़र के लिए एक स्टाइल मौजूद है।

Reno14 Series में Aerospace Grade Aluminium frame मिलता है, Sponge Armor बॉडी के साथ। यह डिज़ाइन ड्रॉप या झटकों के असर को अंदर से सोखने के लिए बना है। साथ ही, IP66, IP68 और IP69 रेटिंग्स इसे एक ट्रू-ट्रैवल फोन बनाती हैं, बारिश, धूल, बर्फ... सब झेलने को तैयार।



प्रोसेसर: Pro में फ्लैगशिप स्पीड, Base में बैलेंस्ड एफिशिएंसी

Reno14 Pro को पावर देता है भारत का पहला MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर, जो 3.25GHz पर चलने वाला Cortex-A725 CPU, 7-core GPU और LPDDR5X RAM सपोर्ट के साथ आता है। यह चिपसेट गेमिंग से लेकर 4K वीडियो एडिटिंग तक सब कुछ बड़ी आसानी से कर सकता है।

वहीं Reno14 में Dimensity 8350 प्रोसेसर दिया गया है। इंस्टाग्राम, रील एडिटिंग, कैमरा यूसेज, WhatsApp, YouTube और मल्टीटास्किंग जैसे सभी काम आराम से और स्मूद चलते हैं। साथ ही, यह चिपसेट काफी बैटरी-एफिशिएंट भी है।

डिस्प्ले और व्यूइंग एक्सपीरियंस: हर मूड के लिए स्क्रीन तैयार

Pro वेरिएंट में 6.83 इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जबकि Reno14 में है 6.59 इंच की Full HD+ AMOLED स्क्रीन। दोनों में 120Hz एडेप्टिव रिफ्रेश रेट, 1200 निट्स ब्राइटनेस और HDR10+ सपोर्ट है।

Netflix या Prime Video देखने के लिए दोनों ही फोन HD सर्टिफाइड हैं, यानी वीडियो कंटेंट में कलर, डिटेल और डेप्थ की कोई कमी नहीं महसूस होती।

बैटरी और चार्जिंग: सफर के बीच चार्जिंग की चिंता नहीं

Reno14 और Pro दोनों में क्रमशः 6000mAh और 6200mAh की बैटरी दी गई है और दोनों में 80W SuperVOOCTM चार्जिंग। सिर्फ 15 मिनट में 50% तक बैटरी चार्ज हो जाती है। प्रो वेरिएंट में पहली बार 50W AirVOOCTM वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है.

हमने दिल्ली से नैनिताल की रोड ट्रिप के दौरान GPS, कैमरा, स्ट्रीमिंग और कॉल्स का यूज़ करते हुए देखा कि दोनों फोन बिना दोबारा चार्ज किए दिनभर साथ निभाते हैं।

दो कीमतें, एक भरोसा

अगर आपका बजट 37,999 रुपये के आसपास है और आप चाहते हैं एक भरोसेमंद, ड्यूरेबल और स्टाइलिश कैमरा फोन, तो OPPO Reno14 5G आपको वो सब कुछ देता है जिसकी उम्मीद आप Pro फोन से करते हैं। खरीदने के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं - फ्लिपकार्ट; अमेज़न.

अगर आप क्रिएटर हैं, हैवी गेमिंग करते हैं या कैमरा पर अल्ट्रा-प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं, तब Reno14 Pro आपके लिए डिज़ाइन किया गया है।

दोनों ही डिवाइसेज़ का मूल एक ही है, हर ट्रैवल मोमेंट को दिल से कैद करना। यही वजह है कि यह सीरीज़ सिर्फ “Best camera phones under 50000” की कैटेगरी में नहीं आती, बल्कि एक नई कैटेगरी बनाती है, एवरी-हैंड फ्लैगशिप फील।

Available on Amazon, Flipkart, OPPO store, and all mainline Retail Outlets.

