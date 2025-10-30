scorecardresearch
 

जियो यूजर्स को 18 महीनों तक मिलेगा Google AI Pro का Free एक्सेस, जानें- प्रोसेस

जियो यूजर्स को Google Gemini AI Pro एकदम मुफ्त दिया जाएगा. इस दिवाली, जियो का उद्देश्य है भारत के 50 करोड़ लोगों तक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को सुलभ बनाना, जिसकी शुरुआत जियो यूथ से होगी.

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL), अपनी सब्सिडियरी Reliance Intelligence Limited के जरिए, Google के साथ मिलकर युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा की है. इस साझेदारी के तहत जियो यूजर्स को Google Gemini AI Pro एकदम मुफ्त दिया जाएगा.

इस दिवाली, जियो का उद्देश्य है भारत के 50 करोड़ लोगों तक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को सुलभ बनाना, जिसकी शुरुआत जियो यूथ से होगी.

यह लिमिटेड टाइम ऑफर जियो के सबसे डायनेमिक यूजर सेगमेंट के लिए एक बेहद मूल्यवान अवसर है — जिसमें उन्हें 18 महीनों के लिए Google की प्रीमियम AI सर्विसेज बिल्कुल मुफ्त मिलेंगी.

‘Free Gemini AI Pro’ इनिशिएटिव की मुख्य बातें:

1. भविष्य के लिए निवेश:

यह ऑफर खासतौर पर 25 साल तक की उम्र वाले युवाओं के लिए तैयार किया गया है, ताकि भारत के भावी नेता उन्नत डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर सकें.

2. 5G-पावर्ड AI एक्सेस:

यह सुविधा केवल ₹349 से शुरू होने वाले 5G अनलिमिटेड प्लान्स (प्रीपेड और पोस्टपेड) पर उपलब्ध होगी — यानी हाई-स्पीड इंटरनेट के साथ Gemini Pro की ताकत.

3. बेमिसाल वैल्यू:

18 महीने तक फ्री सब्सक्रिप्शन, जो युवाओं की क्रिएटिविटी, एजुकेशन और इनोवेशन को नई उड़ान देगा.

4. आसान और सुरक्षित एक्टिवेशन:

यूजर्स MyJio ऐप में जाकर “Claim Now” बैनर पर क्लिक करके इसे सीधे एक्टिवेट कर सकते हैं.

Gemini Pro और ChatGPT Go की तुलना

jio and gemini

Gemini AI Pro के फ़ीचर्स:

Gemini ऐप: 2.5 Pro मॉडल और Deep Research तक एक्सेस, साथ ही Veo 3 Fast पर वीडियो जनरेशन

इमेज जनरेशन: Nano Banana पर बढ़ी हुई लिमिट

स्टोरेज: Photos, Drive और Gmail के लिए 2TB क्लाउड स्टोरेज

Flow: AI फिल्ममेकिंग टूल में सिनेमैटिक सीन और स्टोरी क्रिएशन (Veo 3 तक सीमित एक्सेस)

Whisk: इमेज-टू-वीडियो कन्वर्जन के लिए एक्सक्लूसिव एक्सेस

Gemini Code Assist और Gemini CLI: डेवलपर्स के लिए बढ़ी हुई रिक्वेस्ट लिमिट

NotebookLM: 5x ज्यादा नोटबुक्स, ऑडियो ओवरव्यूज और रिसर्च टूल्स

Gemini इन Gmail, Docs, Vids: सीधे Google ऐप्स में Gemini इंटीग्रेशन

स्मार्ट और सहज अनुभव के लिए डिजाइन किया गया

वन-टाइम एक्टिवेशन: केवल एक बार एक्टिवेशन करने पर 18 महीने तक फ्री एक्सेस.

एग्ज़िस्टिंग यूज़र्स के लिए बेनिफिट: जिनके पास पहले से Gemini Pro का पेड सब्सक्रिप्शन है, वे अपने प्लान खत्म होने पर ‘Google AI Pro – Powered by Jio’ पर आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं.

यह ऑफ़र 30 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा. विस्तार से जानकारी के लिए देखें Jio.com

---- समाप्त ----
