फैक्ट चेक: सोनू सूद ने नहीं किया पंजाब सीएम चन्नी का प्रचार, एडिटेड है ये वीडियो

अपनी बहन मालविका के कांग्रेस में शामिल होने के बाद सोनू सूद ने ट्वीट किया था कि वो बिना किसी राजनैतिक पार्टी से जुड़े अपना एक्टिंग और समाजसेवा का काम जारी रखेंगे. लेकिन अब उनका एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का परोक्ष रूप से प्रचार करते नजर आ रहे हैं.

इस वीडियो में एक हरे-भरे खेत में रखी ट्रॉली पर बैठे सोनू कहते हैं, “असली चीफ मिनिस्टर वो या असली राजा वो जिसको जबर्दस्ती कुर्सी पर लेकर आया जाए. उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़े, उसको बताना नहीं पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडीडेट हूं, मैं डिजर्व करता हूं. वो ऐसा होना चाहिए जो बैकबेंचर हो. उसको पीछे से उठाके ले आएं. और बोलें कि तू डिजर्व करता है, तू बन. वो जो बनेगा, वो देश बदल सकता है.” इस वीडियो के आखिर के कुछ दृश्यों में पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी दिखाई देते हैं.

इस वीडियो को इस तरह से पेश किया जा रहा है, मानो सोनू, चन्नी का प्रचार कर रहे हों. कांग्रेस ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा, “बोल रहा पंजाब, अब पंजे के साथ- मजबूत करेंगे हर हाथ.”

फेसबुक पर ये वीडियो काफी वायरल है. इस वीडियो को कई लोग ऐसा समझ रहे हैं कि सोनू सूद ने चरणजीत सिंह चन्नी के लिए प्रचार किया.



हमने पाया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो सोनू के एक इंटरव्यू को एडिट करके बनाया गया है. असली वीडियो में सोनू बता रहे हैं कि अगर वो कभी राजनीति में आए तो किस सोच के साथ आएंगे. इस वीडियो में चन्नी के बारे में कोई बात नहीं हो रही है. चन्नी वाला हिस्सा वायरल वीडियो में अलग से जोड़ा गया है.

किसने लिया था ये इंटरव्यू?

सोनू सूद का जो वीडियो वायरल है, वो उनका एक इंटरव्यू है जो पत्रकार बरखा दत्त ने लिया था. बरखा ने 18 जनवरी 2022 को एक ट्वीट के जरिये बताया कि कांग्रेस ने सोनू के इंटरव्यू को एडिट करके भ्रामक तरीके से पेश किया है.

उन्होंने लिखा, “कांग्रेस ने न सिर्फ ‘द मोजो स्टोरी’ ( बरखा दत्त की कंपनी ) के इंटरव्यू को चुराया, उसे मनमाफिक तरीके से एडिट किया, बल्कि इसे ऐसे पेश किया, मानो इसमें सोनू सूद सीएम प्रत्याशी के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी का प्रचार कर रहे हों. उन्होंने ये बात नहीं बताई कि इस वीडियो में सोनू चन्नी के बारे में बात नहीं कर रहे थे. वो अपने और चुनाव लड़ने को लेकर अपनी योजना के बारे में बात कर रहे थे.”

Not just did @IncIndia filch & edit clip from @themojostory interview with @sonusood to ALMOST endorse Charanjit Channi as CM candidate ( still almost) ; they didnt reveal that Sonu Sood is not talking of Channi; he is talking of himself & his plans to contest elections. Watch ! pic.twitter.com/WzlbtAe9Va