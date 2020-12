फैक्ट चेक: किसान नेता राकेश टिकैत का बैंक खाता सील होने की बात है कोरी अफवाह

हाल ही में चर्चित किसान नेता राकेश टिकैत ने बयान दिया कि किसान आंदोलन में गुरुद्वारों की कमेटियां तो लंगर सेवा दे रही हैं पर मंदिरों के पंडित कहीं नजर नहीं आ रहे हैं. मंदिरों के ट्रस्टों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए.

ये बयान आने के बाद कई ब्राह्मण संगठनों ने इसे लेकर विरोध जताया. उन्हें जान से मारने की धमकी तक मिली. एक संगठन ने तो योगी सरकार को ज्ञापन भेजकर उनकी संपत्ति की जांच की मांग तक रख दी.

टिकैत के जिस बयान को लेकर इतना बवाल मचा है, उसे नीचे दिए गए ट्वीट में सुना जा सकता है.

Rakesh Tikait of Bhartiya Kisan Union speaking against Temples and Pandits- 'Sabka Hisab Hoga



Do you think these are demands of a farmer?



Fueling hatred is the real agenda. When you call them out, they will show you image of an old man/woman to defend such hate mongers pic.twitter.com/lRXOHrqOef