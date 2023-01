फैक्ट चेक: गौरव भाटिया ने नहीं दिया पीएम मोदी के खिलाफ बयान, वायरल वीडियो अधूरा है

सोशल मीडिया पर इन दिनों बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया का एक वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि हाल ही में एक टीवी डिबेट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता ने नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना 'लोकतंत्र का अपमान' करार दिया है.

‘आजतक’ के इस वीडियो में गौरव भाटिया को कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के साथ एक टीवी डिबेट में हिस्सा लेते हुए देखा जा सकता है. 6 सेकंड के इस वीडियो में गौरव कहते हैं, “लोकतंत्र का अपमान तब होता है जब श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं देश के.'

इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस के नेता मोहम्मद वसीम ने ट्विटर पर लिखा, 'लोकतंत्र का अपमान तो तब होता है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं. कभी गोडसे मुर्दाबाद कभी प्रधानमंत्री मोदी जी का अपमान, जब हिम्मत नहीं होती सुप्रिया जी से डिबेट करने की तो काहे आकर अपनी पार्टी की फजीहत कराते हो.'

इस पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है. फेसबुक पर भी इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है.

इंडिया टुडे फैक्ट चेक ने पाया कि वायरल वीडियो अधूरा है. पूरे वीडियो में दिखता है कि गौरव भाटिया ने पीएम मोदी के लिए ऐसी टिप्पणी नहीं की थी.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

खोजने पर हमें इस डिबेट का पूरा वीडियो ‘आजतक’ के यूट्यूब चैनल पर मिला जिसे 21 जनवरी, 2023 को अपलोड किया गया था. चैनल के 'हल्ला बोल' कार्यक्रम में गौरव भाटिया और सुप्रिया श्रीनेत ने हिस्सा लिया था.

इस वीडियो में 13 मिनट 35 सेकंड पर दिखता है कि सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ तंज कसते हुए गौरव भाटिया कहते हैं, 'इन्होंने कहा कि आप अपमान करते हैं हमारी पार्टी के अध्यक्ष का. लोकतंत्र का अपमान हो रहा है इनके हिसाब से.'

गौरव आगे बोलते हैं, 'लोकतंत्र का अपमान तब होता है जब श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं देश के, और उनको कहा जाता है 'चौकीदार चोर है.' और उसके बाद माफी मांगी जाती है कान पकड़ के, राहुल गांधी कहते हैं I am sorry. I lied before the hounarble Supreme Court (मुझे अफ़सोस है. मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने झूठ बोला). और उसके बाद जनता ऐसा करारा थप्पड़ मारती है के चहरे पर सूजन रहती है. वो होता है लोकतंत्र का अपमान.'

दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने फ्रांस के साथ हुई लड़ाकू विमान राफेल की डील में घोटाले का आरोप लगाया था. उस वक्त राहुल अक्सर 'चौकीदार चोर है' जैसे नारों के साथ मोदी के खिलाफ हमला किया करते थे. इस कथित घोटाले का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था .

जाहिर है, पूरे वीडियो देखने पर ये बात साफ हो जाती है कि गौरव भाटिया का आधा-अधूरा वीडियो भ्रामक तरीके से शेयर किया जा रहा है.

(रिपोर्ट: ऋद्धीश दत्ता)