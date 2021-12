BB: लवबर्ड्स के बीच All Is Well, तेजस्वी प्रकाश ने किया प्यार का इजहार, करण कुंद्रा ने लगाया गले

तेजस्वी ने बातों बातों में अपने प्यार का इजहार किया. कहा कि हम दोनों इस सिचुएशन में हैं कि दोनों सही चीजें कर रहे हैं. ये सुनने में काफी दुख देता है. उसके लिए खासकर जो आपसे प्यार करती है. तेजस्वी की ये बात सुनकर करण उन्हें गले से लगा लेते हैं. इसके बाद करण तेजस्वी को चिढ़ाते दिखे कि तूने बोल दिया कि तू मुझसे प्यार करती है.

करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश