BB: एजाज को भला बुरा कहने पर फूटा यूजर्स का गुस्सा, रुबीना-कविता ट्रोल

बिग बॉस के बीते एपिसोड में काफी सारा हंगामा हुआ. एजाज खान और कविता कौशिक की लड़ाई हुई. जहां कविता एजाज पर जोर जोर से चिल्लाते हुए नजर आईं. वहीं एजाज ने कविता के साथ कोई बदतमीजी नहीं की. वे चुप ही रहे. कविता-राहुल की इस लड़ाई के बाद सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की जमकर ट्रोलिंग हो रही है. यूजर्स एजाज के शांत बिहेवियर की तारीफ कर रहे हैं. रुबीना दिलैक भी एजाज की मानसिक स्थिति पर कमेंट करने को लेकर ट्रोल हो रही हैं.

कविता को बीबी फैंस ने किया ट्रोल

यूजर्स ने कविता को खूब सारी खरी खोटी सुनाई है. लोगों का मानना है कि कविता ने बिना बात के हंगामा किया. एजाज को बुरी भली बातें कहीं. कविता की इन बातों और आरोपों से एजाज काफी हर्ट हैं. अपकमिंग एपिसोड में एजाज रोते हुए भी नजर आएंगे. जिस तरह से एजाज ने कविता कौशिक के हंगामे को हैंडल किया इसकी ट्विटर पर तारीफ हो रही है. कविता ने एजाज को कई बार गाली दी, एक बार गुस्से में धक्का भी दिया. लेकिन एजाज शांत रहे उन्होंने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया. वे प्यार से कविता को समझाते दिखे.

• Kavita called to ask #EijazKhan about his game

• Gave 23mins to Eijaz and 30 secs for Abhinav

• Enters #BiggBoss14 house & then hugs Eijaz first.

• Bitches about Rubina

.

Then what?

Mera dost Abhinav hai 🙏🏻



Bhen tu Abhinav ko hi rakh tu vese bhi Eijaz deserve nhi karti💯 pic.twitter.com/NEKkw0aUjP — 🅴🅸🅹🅰🆉 🅺🅷🅰🅽 (@EijazKhan_FC) October 29, 2020

#KavitaKaushik lost so many of her supporters today. She proved how fake she is. Feeling bad for #EijazKhan, at the same time started admiring him for how he handled everything. Love how #JaanKumarSanu looks upto him. #bb14 #BiggBoss14 @BiggBoss — Jupitar (@Jupitar9Jupitar) October 30, 2020

He became Captain because of his Loyalties to his friends#EijazKhan didn't beg Captaincy He Earn's it!!pic.twitter.com/rbFCs8setj — TIMES OF BIGGBOSS (@TimesofBiggBoss) October 29, 2020

एजाज को फैंस का खूब सपोर्ट मिल रहा है. एक यूजर ने लिखा- आज कविता ने अपने ड्रामे की वजह से कई सारे सपोर्ट्स को खो दिया है. शख्स ने कविता को फेक भी बताया. लोग एजाज खान के लिए काफी बुरा महसूस कर रहे हैं. एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता ने कविता को रुड बताया है. कविता का शोर शराबा और बॉसी नेचर लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है. इससे पहले कविता 2 बार शार्दुल पर बिना बात के भड़क चुकी हैं. यूजर्स ने कविता को ओवरएक्टिंग की दुकान बताया है. उनके बिहेवियर को चीप करार दिया है.

Kavita Kaushik is absolutely rude. Period ! Disgusting way of speaking to Eijaz . She forgot her own behaviour with Shardul, Pavitra , Rubina when she was the captain. Those overreactions.. Respect for Eijaz today for still being respectful infront of that verbal diarrhoea #BB14 — Munmun Dutta (@moonstar4u) October 29, 2020

𝙀𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙬𝙚𝙖𝙠𝙣𝙚𝙨𝙨 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙖𝙞𝙣𝙨 𝙬𝙞𝙩𝙝𝙞𝙣 𝙞𝙩𝙨𝙚𝙡𝙛 𝙖 𝙨𝙩𝙧𝙚𝙣𝙜𝙩𝙝.



Everytime #EijazKhan has won, a random woman in the #BB14 house targeted him knowing his soft heart. From Pavitra, Rubina to Jasmin and now Kavita. Eventually he'll only get stronger 💪 pic.twitter.com/StGRO7qD6F — 𝓢𝓸𝓱𝓲𝓷𝓲-Shagun Fan Girl🌹 (@shagun_fangirl) October 28, 2020

देखें: आजतक LIVE TV

रुबीना ने उठाए एजाज की मानसिक स्थिति पर सवाल

कविता-एजाज की लड़ाई में कविता को सपोर्ट करने पर रुबीना, अभिनव, निशांत को भी ट्रोल किया जा रहा है. दूसरी तरफ, अपने दोस्तों से बात करते हुए रुबीना दिलैक ने एजाज खान की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए थे. जिसकी लोग खूब आलोचना कर रहे हैं. रुबीना ने कहा था कि एजाज को मेंटल हेल्थ इश्यू है. वे बैलेंस्ड नहीं हैं. एजाज को साइको कहने पर निशांत और अभिनव भी ट्रोल हो रहे हैं.

#RubinaDialik to #KavitaKaushik refering #EijazKhan -



I told U he has Mental Health Issues... And then @BiggBoss changed the scene.



On NATIONAL TELEVISION she is literally pointing out #mentalillness tag as through she is a QUALIFIED PSYCHIATRIST#BiggBoss14 #BB14 — Don John™ 🦁 (@Don_4all) October 29, 2020