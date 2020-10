नागिन फेम निया शर्मा का बैग गाड़ी से हुआ चोरी, मुंबई पुलिस से मांगी मदद

नागिन 4 की एक्ट्रेस निया शर्मा का बुधवार को उनकी कार से हैंडबैग चोरी हो गया. ये घटना मुंबई के लोअर परेल इलाके में घटी. निया शर्मा ने घटना के बाद मुंबई पुलिस से ट्विटर पर मदद मांगी. जिसका एक्ट्रेस को तुरंत जवाब भी मिला.

निया का बैग चोरी, पुलिस से की शिकायत

निया ने ट्विटर पर अपने हैंडबैग की फोटो शेयर कर लिखा- मुंबई पुलिस किसी ने मेरा हैंडबैग मेरी कार से उठा लिया है. लोअर परेल के सेनापति बापत मार्ग सिग्नल पर ये घटना घटी. कोई भी मदद मेरे लिए बहुत मायने रखती है प्लीज. जैसे ही निया ने अपनी शिकायत की मुंबई पुलिस की तरफ से तुरंत जवाब आया. जिसमें लिखा था- हमने आपको फॉलो कर लिया है. आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना नंबर हमें इंबॉक्स करें. डिटेल्स के लिए हम आपको जल्द ही फोन करेंगे.

@MumbaiPolice Someone picked my handbag from the car.., at senapati bapat marg signal..lower parel .. any help would mean a lot please. 🙏 pic.twitter.com/Qqp16i3KC4

मुंबई पुलिस की तरफ से मिले जवाब से खुश निया शर्मा ने उनका धन्यवाद करते हुए लिखा- इतनी जल्दी रिस्पॉन्स देने के लिए शुक्रिया. बता दें, इससे पहले भी कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर मुंबई पुलिस से अपने साथ हुई आपबीती की घटना शेयर की है, जिस पर मुंबई पुलिस ने तेजी से एक्शन लिया.

We have followed you. Request you to inbox your number. We will call you shortly to get details.