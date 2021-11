Kapil Sharma की सिंगिंग पर फिदा हुईं Pooja Bhatt, कॉमेडियन ने फिल्मी स्टाइल में कहा शुक्रिया

कपिल शर्मा एक कॉमेडियन के साथ-साथ एक्टर और सिंगर भी हैं. कपिल शर्मा अपने कॉमेडी शो के जरिए जनता का मनोरंजन हर वीकेंड करते हैं. कभी-कभी वह अपने शो में गाते हुए भी नजर आ ही जाते हैं. शनिवार शाम 'द कपिल शर्मा शो' में कार्तिक आर्यन अपनी फिल्म धमाका की स्टारकास्ट के साथ पहुंचे थे. इस मौके पर एक बार फिर कपिल शर्मा का सुरीला अंदाज फैंस को देखने मिला.

पूजा भट्ट ने की कपिल की तारीफ

शनिवार के एपिसोड में फिल्म 'धमाका' के एक्टर कार्तिक आर्यन, अमृता सुभाष और मृणाल ठाकुर पहुंचे थे. इस एपिसोड में अमृता और कपिल ने मिलकर किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाने 'तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं' को गाया और समां बांधा. अपनी इस परफॉरमेंस को अमृता सुभाष ने ट्विटर पर शेयर किया. फिर क्या था कपिल की परफॉरमेंस एक्ट्रेस पूजा भट्ट को भा गई.

Goosebumps! Truly! Trust you to bring such soul into #TheKapilSharmaShow @AmrutaSubhash and yes,you are indeed a fabulous singer @KapilSharmaK9 we need to hear and see you more in this avatar! 🙌🙌🙌 https://t.co/kEPvpWQbpv