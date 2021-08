Indian Idol 12: पवनदीप की जीत से नाराज अरुणिता के फैंस, शो को बताया स्क्रिप्टेड

सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 का ग्रैंड फिनाले रविवार को हुआ. इस सीजन को सिंगर पवनदीप राजन ने जीता. 12 घंटे चले ग्रैंड फिनाले एपिसोड में कंटेस्टेंट्स के साथ बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री की मशहूर हस्तियों ने परफॉर्म किया था. फिनाले में पवनदीप ने ट्रॉफी अपने नाम की और अरुणिता कांजीलाल पहली रनरअप रहीं. ऐसे में अरुणिता के फैंस नाराज हो गए हैं. फैंस सोशल मीडिया पर शो के निर्णय को गलत बता रहे हैं. साथ ही कह रहे हैं कि अरुणिता को शो जीतना चाहिए था.

अरुणिता को फैंस ने बताया विजेता

अरुणिता के फैंस पवनदीप के शो को जीतने के बाद इसे स्क्रिप्टिड बता रहे हैं. लोगों को लग रहा था कि अरुणिता शो की ट्रॉफी को पाने की असली हकदार थीं. यहां तक की शो के होस्ट आदित्य नारायण भी ये सोच रहे थे कि अरुणिता इंडियन आइडल 12 की विजेता होंगी. अरुणिता के शो हारने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा फूट रहा है. एक फैन ने लिखा- अरुणिता कांजीलाल कैसे शो की ट्रॉफी नहीं जीती. अब इंडियन आइडल की ट्रॉफी एक लड़की के लिए जीतने नामुमकिन है.

#IndianIdolGreatestFinaleEver After Watching Indian idol season 12 Result I realized That There is Always run a political game inside . #Arunitakanjilal Deserve The Trophy . — SHUBHAJIT (@ShubhaLoveUAll) August 15, 2021

#ArunitaKanjilal was more deserving, she should win. #Pawandeep is overrated. His performance was not so good so many times. #mohammaddanish was deserving too. — Fatema Ibrahim (@FatemaI98366336) August 16, 2021

पवनदीप की जीत पर फूटा गुस्सा

वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- पवनदीप अरुणिता की तुलना में 10 प्रतिशत भी अच्छा नहीं गाते हैं. वहीं कुछ फैंस बोल रहे हैं कि वोट के नंबर नहीं बताए गए हैं. एक यूजर ने लिखा- हां, मैंने ये देखा. अरुणिता बहुत सुंदर हैं और उनकी आवाज बहुत प्यारी है, काश पवनदीप और अरुणिता के बीच टाय हुआ होता. पवनदीप और अरुणिता दोनों ही ये शो जीतना डिसर्व करते हैं.

How didn't #ArunitaKanjilal win the trophy 😢😢😢 now it'll be impossible for a girl to ever win it...#IndianIdol12 #IndianIdolGreatestFinaleEver #IndianIdol2021 — Nasrin (@Nas17270404) August 15, 2021

बता दें कि इंडियन आइडल 12 में पवनदीप और अरुणिता की केमिस्ट्री को फैंस ने बहुत पसंद किया है. दोनों ने साथ में कई बार परफॉर्म किया. इतना ही नहीं दोनों हिमेश रेशमिया की एल्बम के लिए साथ में एक गाना भी गा चुके हैं. ये गाना सभी को बहुत पसंद आया था. रिलीज होते ही ये गाना सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था. पवनदीप ने शो को जीतने के बाद अपनी ट्रॉफी को बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ शेयर करने की बात भी कही थी.