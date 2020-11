बिग बॉस: फैंस ने की जैस्मिन की तारीफ, रुबीना-अभिनव को बताया 'सस्ता वकील'

बिग बॉस 14 के बीते एप‍िसोड में जैस्मिन भसीन और कव‍िता कौश‍िक के बीच कैप्टेंसी टास्क को लेकर जबरदस्त मुकाबला रहा. 15 घंटों से अध‍िक समय तक चलने वाले इस टास्क के बाद गेम के संचालक राहुल वैद्य ने कव‍िता कौश‍िक को विजेता घोष‍ित किया. गेम जीतने के बाद कव‍िता घर की नई कैप्टन बन गईं.

राहुल के इस फैसले के बाद रुबीना दिलैक ने उन्हें काफी कुछ सुनाया. उन्होंने कहा कि राहुल ने पहले से ही विनर का फैसला कर लिया था. जब उसने फैसला कर ही लिया था तो फिर क्यों बिना वजह दो लड़क‍ियों को डिब्बे के अंदर रखा. इसके बाद रुबीना और अभ‍िनव ने भी इस बारे में बातें की. जैस्मिन के बेस्ट फ्रेंड अली गोनी को भी रुबीना ने यही बात समझाई कि राहुल का डिसिजन पहले से ही हो चुका था. उसने कव‍िता और जैस्मिन को बिना मतलब के डिब्बे के अंदर बिठाकर रखा.

रुबीना के इतना कुछ कहने के बाद जैस्मिन उनकी बातचीत के बीच आती हैं और रुबीना को समझाने की कोशिश करती हैं. जैस्मिन का कहना है कि यह गेम है और हार-जीत चलती रहती है. दिलचस्प बात ये है कि जैस्मिन और राहुल में धीरे-धीरे दोस्ती की बॉन्ड‍िंग नजर आ रही है, इसके बावजूद राहुल ने कव‍िता को विनर घोष‍ित किया. दोस्त राहुल के इस फैसले के बावजूद राहुल के प्रति जैस्मिन के इस बर्ताव ने उनके फैंस का दिल जीत लिया है.

