scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बस भाग जाना चाहती हूं, मेरा हो गया', बिग बॉस 19 से निकलकर बोलीं तान्या मित्तल

तान्या मित्तल का सफर 'बिग बॉस 19' में काफी शानदार रहा. उन्हें सलमान ने बेस्ट एंटरटेनर बुलाया. मगर शो खत्म होने के बाद, तान्या ने बताया कि उनका कोई सच्चा दोस्त नहीं बना.

Advertisement
X
'बिग बॉस 19' में तान्या मित्तल को मिला धोखा? (Photo: ITG)
'बिग बॉस 19' में तान्या मित्तल को मिला धोखा? (Photo: ITG)

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का शो 'बिग बॉस 19' खत्म हो गया है. 15 हफ्तों के मुश्किल सफर के बाद, इसे टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना ने जीता. कश्मीरी एक्ट्रेस फरहाना भट्ट शो की रनर-अप रहीं. वहीं प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और अमाल मलिक ट्रॉफी से कुछ कदम की दूरी पर एविक्ट हुए.

'बिग बॉस 19' फिनाले के बाद क्या बोलीं तान्या मित्तल?

फिनाले के बाद टॉप 5 कंटेस्टेंट्स ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी शो की जर्नी पर खुलकर सभी को बताया. तान्या मित्तल, जो टॉप 4 रहीं, उन्हें होस्ट सलमान से शाबाशी मिली. एक्टर ने तान्या के गेम और उनके एंटरटेनिंग अंदाज की जमकर तारीफ की. मगर तान्या शो खत्म होने के बाद उतनी खुश नहीं नजर आईं. 

सम्बंधित ख़बरें

Tanya Mittal Bigg boss 19
सलमान के 1BHK में जाने को तैयार तान्या मित्तल, दबंग ख़ान बोले- तुम फिट नहीं होगी 
Palash muchal Smriti Mandhana
पलाश मुच्छल से स्मृति मंधाना की टूट गई शादी, कॉमेडियन ने उड़ाया तान्या का मजाक 
Gaurav Khanna Bigg boss Winner 19
Bigg Boss 19: गौरव खन्ना ने उठाई बिग बॉस की चमचमाती ट्रॉफी, जीते 50 लाख रुपये 
Bigg Boss 19 Trophy
बिग बॉस 19 की चमचमाती ट्रॉफी की दिखी पहली झलक, ये हैं टॉप 5 फाइनलिस्ट 
Tanya Mittal
Tanya Mittal ने डिकोड किया Bigg Boss 19 जीतने का फार्मूला? 

मीडिया से बातचीत के दौरान, तान्या ने घर में अपनी दोस्ती और जर्नी पर बात की. उन्होंने बताया कि सभी घरवालों ने उन्हें सताया. उनका कोई पक्का दोस्त नहीं बना. तान्या ने कहा, 'दरअसल, मेरा दिल सभी से दुखी है. मैं झूठ नहीं कहूंगी क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट पर सभी मेरे ऊपर चिल्लाए हैं और मुझे बहुत बुरा महसूस कराया है. मैंने जो भी रिश्ता बनाया, एक बार नीलम ने भी मुझसे पूछा कि तू झूठ बोलती है क्या? वो मुझ पर गुस्सा हुई और चिल्लाई. मैं घर में सिर्फ एक ही दोस्त बना पाई और वो हैं कल्पू काका (पेड़).'

Advertisement

'मुझे वो पेड़ निकालकर बिग बॉस ने नहीं लाने दिया. अगर मेरे दोस्त होते, तो मुझे किसी नॉन-लिविंग चीजों से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती. मुझे घर में बहुत अकेलापन महसूस हुआ, चैनल और टीम के साथ भी. पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत खाली-खाली सा महसूस होता है. मैंने कभी झूठ नहीं बोला, ना मैं बोल सकती हूं.'

शो में अपनी जर्नी और स्ट्रगल पर छलका तान्या का दर्द

तान्या ने आगे अपनी 'बिग बॉस 19' की जर्नी पर भी बात की. वो बताती हैं कि उनकी जर्नी कोयले की खदान जैसी रही, जिसमें वो हीरे की तलाश में काली हो गईं. उन्हें अंत में हीरा नहीं मिला, मगर वो काफी मजबूत बन गईं. तान्या ने आगे अपने बेस्ट मोमेंट पर भी बात की. उन्होंने कहा, 'मैं शो में बहुत रोई हूं और कोई भी इतना झूठ नहीं रो सकता. किसी भी पल ने मुझे खुशी नहीं दी. हर रोज सुबह एक नए चैलेंज के साथ उठती थी.'

'हर रोज मुझे फेक, फर्जी कहा गया. उन चीजों के लिए कहा गया जिससे मैं बड़ी हुई. जब आप 30 साल के हो जाते हो और नेशनल टीवी पर हर कोई आपको झूठा बुलाता है, आपका जय श्रीराम बोलने पर मजाक उड़ता है, तो आप अपने ऊपर सवाल उठाते हो कि क्या पूजा करना छोड़ दूं? मुझे कहा गया कि तुम खुद ही को एक मोटीवेशनल स्पीकर बुलाती हो. मैं उनसे पूछना चाहती थी कि इसकी कहीं पर डिग्री मिलती है क्या? मेरा घर में कोई अच्छा मोमेंट नहीं रहा. मैं अब बस भाग जाना चाहती हूं, मेरा हो गया.'

Advertisement

तान्या ने अंत में कहा कि शो में उन्हें सभी ने गिराने की कोशिश की. लेकिन वो सभी का डटकर सामना करती रहीं. उन्हें हर रोज सभी के ताने सुनने पड़ते थे. वो अपने रोने पर काबू रखने की कोशिश करती थीं ताकि लोगों को ये ना लगे कि वो फेक कर रही हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement