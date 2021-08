BB OTT: निशांत भट्ट पर भड़कीं अक्षरा सिंह, बोलीं- उनके इशारों पर नहीं चलेंगी

टीवी का कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस ओटीटी' शुरू हो चुका है. इस शो को छह हफ्तों के लिए करण जौहर होस्ट करेंगे. इसके बाद जब यह टीवी पर प्रसारित होना शुरू होगा तो सलमान खान इस शो की कमान संभालते नजर आएंगे. शो शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं कि इसमें हाई वोल्टेज ड्रामा और लड़ाई-झगड़े देखने को मिल रहे हैं. कंटेस्टेंट्स इस शो की टीआरपी बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. गेम प्लान लगातार बनता और मजबूत होता नजर आ रहा है.

अक्षरा और निशांत के बीच हुई लड़ाई

शुक्रवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले शो में आप भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और कोरियोग्राफर निशांत भट्ट के बीच किचन ड्यूटीज और खाना बनाने को लेकर बहस होते देखेंगे. इतना ही नहीं, दोनों के बीच बात काफी बढ़ जाएगी. अक्षरा भोजपुरी एक्सेंट में निशांत को कहती सुनाई देंगी कि वह उनके माथे पर चढ़कर न बोले. उनका जिसे जो मन होगा जब मन होगा, वह कहेंगी. उनके इशारों पर नहीं चलेंगी.

