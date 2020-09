अकांक्षा ने किया अक्षय कुमार के बाला गाने को रिक्रिएट, वीडियो वायरल

एक्टर अक्षय कुमार के बर्थडे को उनके हर फैन ने धूम-धाम से मनाया. हर किसी ने उस मौके पर खिलाड़ी कुमार को स्पेशल फील करवाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा. अब टीवी एक्ट्रेस अकांक्षा सिंह ने अक्षय को बर्थडे विश किया है. वे उन्हें विश करने में लेट तो हो गई हैं, लेकिन उनका वीडियो देख सभी खुश हो गए हैं.

अकांक्षा सिंह का बाला गाने पर डांस

लगातार सोशल मीडिया पर कई वीडियो शेयर करने वालीं अकांक्षा सिंह ने एक बार फिर सभी चौंका दिया है. अक्षय को बर्थडे विश करने के लिए अकांक्षा ने एक्टर की फिल्म हाउजफुल के गाने बाला को फिर रिक्रिएट किया है. अकांक्षा ने खुद को एकदम उसी गेटअप में कर लिया जो उस गाने के लिए चाहिए. चेहरे पर मूंछ रख ली हैं और ड्रेस भी वहीं पहनी है. वीडियो में अकांक्षा बड़े ही फनी अंदाज में डांस कर रही हैं. उनके एक्सप्रेशन से लेकर डांसिंग स्किल्स तक,सबकुछ फैन्स का दिल खुश कर रहा है.

Sorry for the Late wishes 🙈 Happy happy birthday everyone’s favourite.. @akshaykumar sir you have inspired me to be crazier funnier and how to break all the boundaries as an actor this i have shot long back couldn’t find a better day to post it .

P.s to everyone..don’t judge 😝 pic.twitter.com/HYV4QRmYTv