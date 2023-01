BB16: फैमिली के स्टेटस को लेकर झूठ बोलती है प्रियंका! यूजर्स ने लगाए इल्जाम, एक्ट्रेस के भाई ने दी सफाई

बिग बॉस के घर के अंदर जो भी होता है, उस पर सोशल मीडिया में बवाल मच जाता है. जाहिर है कि घर के अंदर बंद हर एक कंटेस्टेंट अपनी-अपनी फील्ड का सेलिब्रिटी है, तो उनके फैंस को आपस में भिड़ेंगे ही. लेकिन इस बात से किसी की इमेज पर सवाल उठे तो फैमिली मेंबर्स को जवाब देने सामने आना पड़ता है.

प्रियंका के स्टेटमेंट पर मचा बवाल

ऐसा ही कुछ प्रियंका चाहर चौधरी के साथ भी हुआ. बीते एपिसोड में एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल ने शिरकत की, जहां उन्होंने सभी सदस्यों से उनकी चॉइस को लेकर कुछ सवाल पूछे. जब प्रियंका से फेम, पैसा, शोहरत और प्यार में से एक चुनने के लिए कहा गया. प्रियंका ने बिना समय गंवाए प्यार कहा. लेकिन साथ ही ये भी कहा कि पैसा तो लाइफ के लिए जरूरी है ही, क्योंकि मैं बहुत कमाना चाहती हूं, ताकि जो मेरी दीदी है, जिनके पास बहुत पैसे नहीं हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई एक अच्छे स्कूल में करा सकूं.

प्रियंका का ये वीडियो शिव के फैंस ने ट्वीटर पर वायरल कर दिया. इसके साथ ही प्रियंका के एक पुराने इंटरव्यू के क्लिप को मर्ज किया. जिसमें प्रियंका बता रही हैं कि वो अगर एक्ट्रेस ना होती तो, आर्मी ज्वाइन करतीं. क्योंकि उनकी बहनें और भाई भी आर्मी में हैं, उनकी लाइफ सॉर्टेड होती है. उन्हें देखकर अच्छा लगता है.

शिव और प्रियंका के फैंस में जंग

प्रियंका के ये बोल शिव के फैंस के लिए गिफ्ट साबित हुए. उनका ये क्लिप देखते ही देखते वायरल हो गया. लोग कमेंट कर प्रियंका को भला बुरा कहने लगे. शिव और प्रियंका के फैंस के बीच एक जंग सी छिड़ गई. क्योंकि प्रियंका अक्सर ही अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की बात कहती दिखती हैं, इसी वजह से वो ट्रोल हो रही थीं. ये बात प्रियंका के भाई योगेश को रास नहीं आई. बात को तूल मिलता देख, उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन ट्वीट किया.

योगेश ने दी सफाई

योगेश ने लिखा-हम 6 भाई-बहन हैं. मैं सबसे छोटा हूं. मनीषा दी, सुमन दी, परी दी, प्रीति दी, और विकास. विकास, सुमन दी और प्रीति दी आर्मी में हैं. यहां परी दी हमारी सबसे बड़ी बहन की बात कर रही हैं. मनीषा दी जो कुछ साल पहले अपने पति से अलग हो चुकी हैं. ये क्लेरिफाई करके मैं खुश हूं. लव यू परी दी.

