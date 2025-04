TS Inter Result Live Updates: आज दोपहर 12 बजे जारी होगा तेलंगाना इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का रिजल्ट, सेव करें स्कोरकार्ड देखने का Direct Link

TS Inter 1st Year Result, TS Inter 2nd Year Result Live: तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (TSBIE) आज, मंगलवार, 22 अप्रैल 2025 को इंटरमीडिएट प्रथम और द्वितीय वर्ष का रिजल्ट घोषित करेगा. बोर्ड की ओर से यह परिणाम दोपहर 12 बजे आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा. इस साल टीएस इंटर परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्र बड़ी बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. बोर्ड की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, परिणाम की घोषणा हैदराबाद स्थित बोर्ड कार्यालय में राज्य के उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क द्वारा की जाएगी.

बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ स्टूडेंट्स आजतक.इन पर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे. इस साल छात्रों के लिए आजतक.इन भी रिजल्ट होस्ट कर रहा है. ऐसे में रिजल्ट पेज पर जाकर बस एक क्लिक में छात्र अपनी मार्कशीट देख सकेंगे.

Direct Link Check Telangana First Year Result 2025

Direct Link Check Telangana First Year Result 2025

टीएस इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है. यदि कोई छात्र एक या दो विषयों में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल रहता है, तो उसे विफल घोषित नहीं किया जाएगा. ऐसे छात्रों को बोर्ड की ओर से कंपार्टमेंट परीक्षा में सम्मिलित होने का एक और अवसर प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपनी असफलता को सुधारकर सफल हो सकें.

How to Check Manabadi TS Inter Result 2025 on Aajtak:

स्टेप 1: सबसे पहले आजतक की वेबसाइट aajtak.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर, 'बोर्ड रिजल्ट' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां 'तेलंगाना बोर्ड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर रिजल्ट 2025' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: अब अपना रोल नंबर और सुरक्षा कोड दर्ज करके सबमिट पर क्लिक करें.

स्टेप 5: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे चेक करें.

स्टेप 6: अपनी प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड करें और आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

रिजल्ट चेक करने का तरीका क्या है?

छात्र अपना रिजल्ट देखने के लिए तेलंगाना बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट tgbie.cgg.gov.in या aajtak.in पर जा सकते हैं. वहां वे ‘TS Inter 1st Year Results 2025’ या ‘TS Inter 2nd Year Results 2025’ लिंक पर क्लिक करके अपने हॉल टिकट नंबर की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. रिजल्ट देखने से पहले छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना हॉल टिकट और लॉगिन विवरण पहले से तैयार रखें, ताकि अंतिम समय में किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके.

रिजल्ट स्क्रीन पर खुलते ही छात्र अपने अंक ध्यान से देखें और स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें. बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई गई यह मार्कशीट प्रोविजनल होती है. बाद में छात्रों को ऑरिजनल मार्कशीट उनके स्कूल से मिलेगी. प्रोविजनल मार्कशीट पर छात्र का नाम, रोल नंबर, जन्मतिथि, विषयवार अंक, कुल अंक और पास/फेल की स्थिति दर्ज होती है.

पिछले साल यानी 2024 में, टीएस इंटर सेकेंड ईयर की परीक्षा में कुल 4,65,478 छात्र सम्मिलित हुए थे, जिनमें से 2,95,550 छात्रों ने परीक्षा पास की थी. कुल पास प्रतिशत 63.49% रहा, जो कि 2022 के 67.16% के मुकाबले थोड़ा कम था. 2024 में मुलुगु जिला सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला रहा था. वहीं 2023 में कुल मिलाकर 9.81 लाख छात्र टीएस इंटर परीक्षा में शामिल हुए थे.