UP Board 10th , 12th Results 2022 LIVE: यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट इस दिन होंगे घोषित? 47 लाख स्टूडेंट्स कर रहे इंतजार

UP Board Results 2022 , UPMSP 10th, 12th results 2022 Date: यूपी बोर्ड (UPMSP) के 10वीं और 12वीं (up board 10th result 2022 , up board 12th result 2022) के रिजल्ट का लाखों स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतजार है. सोशल मीडिया पर लगातार रिजल्ट को लेकर गलत जानकारियां चल रही हैं. पिछले दिनों दावा किया गया कि 9 जून को यूपी बोर्ड के रिजल्ट जारी होंगे, लेकिन बोर्ड ने इसे खारिज कर दिया. यूपी के 47 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने बोर्ड की परीक्षाएं दी हैं. इनके लिए aajtak.in ने खास इंतजाम किए हैं. यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट aajtak.in पर चेक किए जा सकेंगे. वहीं, बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर भी देखे जा सकेंगे. यूपी बोर्ड के नतीजे 14 जून से लेकर 16 जून के बीच कभी भी आ सकते हैं.