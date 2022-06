UP Board 10th, 12th Result 2022 LIVE: क्या आज आएंगे यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट? पढ़ें ये अपडेट्स

UP Board Result 2022, upmsp.edu.in, यूपी बोर्ड (UP Board Result) के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट को लेकर यूपी बोर्ड की तैयारी अंतिम दौर में हैं. UP बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे जल्द घोषित किए जा सकते हैं. ताजा मिली जानकारी के मुताबिक यूपी बोर्ड के नतीजे 14 से 16 जून के बीच किसी भी दिन आ सकते हैं.

बता दें, यूपी बोर्ड के नतीजों की घोषणा के साथ ही 47 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो जाएगा. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों का रिजल्ट हर वर्ष की तरह इस बार भी एक साथ ही जारी किए जाने की तैयारी है.

यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक

यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक