IBPS RRB PO Mains Result: ऑफिसर स्केल-1 मेन्स एग्जाम का रिजल्ट जारी, इस लिंक से डायरेक्ट करें चेक

IBPS RRB PO Mains Result: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS), रीजनल रूरल बैंक्स (RRB) ने CRP RRB IX के तहत ऑफिसर स्केल-1 (PO) के मेन्स एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 (IBPS RRB Officers Scale 1) की मेन्स परीक्षा दी है, वो रिजल्ट संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर देख सकते हैं.

IBPS द्वारा जारी अपडेट के मुताबिक ऑफिसर स्केल-1 मेन्स एग्जाम का रिजल्ट (IBPS Officer Scale 1 Result) ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर 08 फरवरी 2021 से 14 फरवरी 2021 तक चेक किए जा सकते हैं. बता दें कि IBPS RRB PO Mains एग्जाम 30 जनवरी 2021 को हुआ था.

IBPS RRB PO Result 2021

IBPS Officer Scale 1 रिजल्ट ऐसे करें चेक

> सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

> वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए लिंक Click here to View Your Result Status of Online Main Examination for CRP RRB IX-Officers Scale पर क्लिक करें.

> क्लिक करते ही एक नया पेज खुलने पर मांगी गई जानकारी जैसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें.

> IBPS RRB PO Mains Result स्क्रीन पर होगा. जिसे आप डाउनलोड कर लें.

ये है रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक



बता दें कि जिन उम्मीदवारों को आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 मेन्स एग्जाम (IBPS RRB Officers Scale-1 Mains Exam) में सफलता हासिल की है, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.