'भारत हमारे पक्ष में है...', रूस से जंग के बीच बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की

रूस और यूक्रेन का युद्ध तीन से ज्यादा साल से बदस्तूर जारी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को रुकवाने की जद्दोजहद कर रहे हैं. लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान निकलता नजर नहीं आया. इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है.

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस से जंग के बीच भारत को लेकर कहा कि वह ज्यादातर हमारे पक्ष में है. एनर्जी को लेकर हमारे बीच मतभेद हैं लेकिन इन्हें मैनेज किया जा सकता है.

जेलेंस्की ने कहा कि यूरोप को भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने चाहिए. हम भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकते. इतना ही नहीं जेलेंस्की ने इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया था कि चीन को रूस पर दबाव बनाना चाहिए कि वह इस युद्ध को रोक दे. उन्होंने कहा कि अगर चीन सच में चाहता है कि यह युद्ध खत्म हो जाए तो उसे रूस पर दबाव बनाना चाहिए. चीन के बिना पुतिन का रूस कुछ भी नहीं है. लेकिन आमतौर पर चुप्पी साधे रखता है.

जेलेंस्की ने ट्रंप के नए रुख पर क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और यूक्रेन युद्ध पर कहा कि अमेरिका अब जंग ख़त्म होने के बाद यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने को तैयार है. इस पर जेलेंस्की ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने इसे एक सकारात्मक संकेत माना कि ट्रंप और अमेरिका जंग के अंत तक यूक्रेन के साथ रहेंगे.

