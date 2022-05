निकहत जरीन के वर्ल्ड चैम्पियन बनने पर क्या बोले पाकिस्तान के लोग?

तेलंगाना की 25 साल की बॉक्सर निकहत जरीन वर्ल्ड चैंपियनशिप (World Boxing Championship) में गोल्ड मेडल जीतकर हर तरफ सुर्खियों में हैं. वह ये उपलब्धि हासिल करने वाली पांचवीं भारतीय महिला हैं.

निकहत ने गुरुवार को इस्तांबुल में 52 किलोग्राम कैटेगरी में महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप मेंं थाईलैंड की जिटपॉन्ग जुटामस (Jitpong Jutamas) को हराया था.

इस जीत के बाद निकहत जरीन ने ट्वीट कर कहा, सालों की मेहनत और लगन को उसकी मंजिल मिल गई. ये जीत देश को समर्पित. हमने एक साथ मिलकर ये कर दिखाया.

निकहत की जीत पर देश भर से लोगों ने उन पर प्यार लुटाया. उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया लेकिन पाकिस्तानियों के बधाई संदेशों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा.

पाकिस्तानी मूल के लेखक तारेक फतह ने निखत की जीत पर ट्वीट कर कहा, मेरी तरह की मुस्लिम. मिलिए चैंपियन बॉक्सर भारत की निकहत जरीन से.

पाकिस्तान के मशहूर टीवी पत्रकार हामिद मीर ने ट्वीट करते हुए कहा, शाबाश, निकहत जरीन.

अहमद नाम के एक यूजर ने लिखा, भारत खेल और संस्कृति के जरिए दुनिया भर में सफलतापूर्वक अपनी सॉफ्ट पावर को दिखा रहा है. पाकिस्तान को भी अपनी सॉफ्ट पावर पर ध्यान देना चाहिए.

