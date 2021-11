डेट पर लड़के ने सिर्फ अपने लिए ऑर्डर किया फ्राइड चिकन, ताकती रह गई लड़की

सोशल मीडिया पर एक युवती ने दावा किया है कि जब वह एक शख्स के साथ डेट पर गई तो युवक ने सिर्फ अपने लिए खाना ऑर्डर किया. युवती का कहना है कि उसके पास पैसे नहीं थे और इसकी वजह से वह खुद कुछ ऑर्डर नहीं कर सकी.

इस युवती का नाम है Heydi Berber. हेदी अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहती हैं. उन्होंने टिकटॉक पर एक वीडियो शेयर कर पूरी घटना बताई है. यह वीडियो वायरल हो गया है और इसे अब तक 34 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है.

वायरल वीडियो को 34 लाख बार देखा गया

हेदी ने वीडियो शेयर करते हुए अपने फैंस से पूछा कि क्या अब उसे फिर से उस लड़के के साथ डेट पर जाना चाहिए? हेदी ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने खुद ही आगे बढ़कर शख्स को डेट पर इंवाइट किया था.

वहीं, हेदी का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर काफी बहस छिड़ी हुई है. इस घटना पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया दिख रही है.

लड़की डेट पर गई पर लड़के ने अपने लिखा ही खाना ऑर्डर किया

दरअसल हेदी जिस शख्स के साथ डेट पर गई थी, उसे ये बात पसंद नहीं आई कि युवती खाली हाथ डेट पर चली आई है. इसी वजह से युवक ने सिर्फ खुद के लिए फ्राइड चिकन मंगवाया. लेकिन यह बात हेदी को खल गई.

हेदी ने वीडियो शेयर करते हुए दिखाया कि कैसे टेबल पर सिर्फ लड़के के सामने खाना परोसा गया. वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा - 'तुमने डेट के लिए पूछा, फिर तुम लड़के से ही पैसे खर्च करने की उम्मीद कैसे कर सकती हो? यह गलत है.'

लड़की का दावा उसके पास नहीं थे पैसे

एक और यूजर ने लिखा- मैं खुद पहली डेट पर पैसा दे देता, मगर जानबूझकर मुफ्त में खाने के लिए आना गलत है.

वहीं, एक अन्य यूजर ने लड़के को 'रियल किंग' कहकर संबोधित करते हुए कहा- 'उसने बिलकुल सही किया, Much respect for you!' लेकिन कुछ लोगों ने युवती की तरफदारी करते हुए कहा कि एक सभ्य पुरुष ऐसा कभी नहीं करता, तुम एक बेहतर लड़के को डिजर्व करती हो.