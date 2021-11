18 चक्के वाले ट्रक के नीचे आकर चकनाचूर हुई कार, सवार को सिर्फ खरोंचें

अमेरिका के वाशिंगटन से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर भयंकर सड़क हादसे में एक महिला की जान बाल-बाल बची. जिसने भी इस हादसे को देखा बोला यह कोई चमत्कार से कम नहीं है. दरअसल एक 8 पहिये वाले सेमी ट्रक ने महिला की कार को जोरदार टक्कर मारी फिर कार को बुरी तरह से कुचल दिया. लेकिन इस हादसे में महिला को बस मामूली चोटें हीं आईं.

ट्रक ने कार को कुचल दिया

यह घटना मंगलवार को वाशिंगटन के माउंट वर्नोन में स्केगिट रिवर ब्रिज पर I-5 पर हुई. महिला अपनी कार से कहीं जा रही थी. पीछे से एक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मारी और कार मुड़ गई. इसके बाद ट्रक ने कार को बुरी तरह से कुचल दिया.

स्टेट ट्रूपर रॉकी ओलिफंत ने ट्वीट किया, 'इस टक्कर के बारे में बताने के लिए वास्तव में कोई शब्द नहीं है. चमत्कार की तरह मामूली चोटें ही आई हैं. अपने 14 साल के करियर में, मैंने पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था.

There’s really not a word to describe this collision. Miraculously believed to be minor injuries. The car was struck from behind, folded the car in half, and semi came to rest on top of the car. In my 14 year career, I have never seen anything like it. https://t.co/iUsSNIhHYV pic.twitter.com/EPGI70s3Um