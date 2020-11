US Election Result: वोटों की गिनती जारी, व्हाइट हाउस के पास जुटे हजारों लोग

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है. शुरुआती रुझान आने लगे हैं और कई राज्यों में तस्वीर भी साफ होने लगी है. इस बीच व्हाइट हाउस के बाहर लोगों का हुजूम जुटने लगा है. व्हाइट हाउस के बाहर हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं.



समाचार एजेंसियों के अनुसार, व्हाइट हाउस से एक ब्लॉक दूर ब्लैक लाइव मैटर प्लाजा के पास सैकड़ों लोग जुटे हुए हैं. यहां पर लोग पोस्टर, बैनर लेकर पहुंचे हैं और लोकतंत्र के हक में नारेबाजी कर रहे हैं.

आपको बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों के नतीजों को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है. कई राज्यों में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है. आशंका है कि नतीजों के कारण हिंसा हो सकती है.

Protesters gather near the White House on #ElectionNight https://t.co/ye7HOP0Xd0