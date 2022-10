भारत में आकर यूएन चीफ ने मोदी सरकार को दी ऐसी नसीहत!

संयुक्त राष्ट्र (UN) के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस दो दिवसीय भारत दौरे पर हैं. बुधवार को एंटोनियो आईआईटी मुंबई के एक कार्यक्रम में शामिल हुए. आईआईटी में संबोधन के दौरान एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका तभी मजबूत और विश्वसनीय होगी जब वह देश के भीतर मानवाधिकारों और समावेशी समाज की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होगा.

महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि, 'विविधता एक ऐसी संपन्नता है जो आपके देश को मजबूत बनाती है. इस समझ को महात्मा गांधी के मूल्यों को अपनाते हुए सभी लोगों, खासतौर पर वंचित तबके के अधिकारों और उनकी गरिमा को बनाए रखते हुए हर रोज मजबूत किया जाना चाहिए. विविध संस्कृतियों, धर्मों और नस्लों के योगदान को पहचानते हुए और नफरत फैलाने वाले बयानों को हतोत्साहित करते हुए समाज को समावेशी बनाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए.'

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने आगे कहा कि वे सभी भारतीयों से जागरुक होने और भारत की समावेशी बहुलता, विविधता और समाज में योगदान देने का अनुरोध करते हैं. एंटोनियो गुटेरेस ने आगे कहा कि मानवाधिकार आयोग का सदस्य होने के नाते वैश्विक मानवाधिकारों को आकार देना और अल्पसंख्यक वर्ग समेत सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना भारत की जिम्मेदारी है.

मालूम हो कि बीते 13 अक्टूबर को भारत को संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग का फिर सदस्य चुन लिया गया है. वहीं दूसरी ओर, हाल ही में भारतीय एजेंसियों के निशाने पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और छात्र नेताओं को लेकर यूएन एक्सपर्ट्स की ओर से भारत की आलोचना भी की गई थी.

