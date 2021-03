मंत्रिमंडल पर हुआ सवाल तो थाईलैंड के PM ने पत्रकारों पर छिड़का सैनिटाइजर, बोले- अपना काम करो

थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओचा एक बार फिर मीडियाकर्मियों के साथ किए गए व्यवहार को लेकर सुर्खियों में हैं. बीते दिन जब प्रयुत चान ओचा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, तब उनसे मंत्रिमंडल विस्तार, मौजूदा मंत्रियों को हटाने को लेकर सवाल हुआ. लेकिन, वो इसपर झल्ला गए और पोडियम से उतरकर पत्रकारों के पास आए और सैनिटाइज़र छिड़कने लगे.



दरअसल, थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओचा हर सप्ताह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं. बीते दिन जब वो पहुंचे, तो उनसे कई सवाल हुए जिनका उन्होंने अपने अंदाज़ में जवाब दिया. लेकिन जब एक पत्रकार ने मंत्रिमंडल के बारे में पूछा तो वो खफा हुए और पत्रकारों को कहा कि वो अपना काम करें और उन्हें ये सब सोचने दें.



At the end of today’s weekly post-cabinet meeting presser, PM @prayutofficial was asked yet again about specific names in the next cabinet reshuffle - instead he sprays the entire first row of the press with alcohol spray... pic.twitter.com/w6mDluxQMU