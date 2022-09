पिता और कोच ने टेनिस प्लेयर को ऐसी जगह किया टच, Video देख भड़के लोग!

यूएस ओपन प्रतियोगिता में 16 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी जब मैच जीतने के बाद अपने पिता और कोच के पास पहुंची तो उन्होंने खुशी में कुछ ऐसा कर दिया, जो वहां मौजूद कैमरों में रिकॉर्ड होने के बाद सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर गया. लोगों ने इसकी जमकर आलोचना भी शुरू कर दी. आखिरकार टेनिस खिलाड़ी ने जो हुआ, उसे गलत बताया और आगे कभी ऐसा कुछ नहीं करने का वादा किया है.

दरअसल, टेनिस खिलाड़ी सारा बेजलेक ने यूएस ओपन के एक क्वालिफाइंग मैच में जीत हासिल की थी. जिसके बाद वे मैच को जीतने के तुरंत बाद टेनिस कोर्ट के पास खड़े अपने पिता से मिलीं. इस दौरान जीत की खुशी में पिता ने पहले सारा को गले लगाया और उसके बाद किस किया. फिर सारा के पिता ने अपने हाथ बेटी की कमर से निचले हिस्से पर रख दिया.

पिता से मिलने के तुरंत बाद कोच से मिलीं सारा

पिता से मिलने के तुरंत बाद सारा बेजलेक ने अपने कोच से मुलाकात की, जो उनके पिता के पास ही खड़े थे. कोच ने भी सारा को कमर के निचले हिस्से पर उसी तरह से छुआ, जिस तरह से पिता ने छुआ था. जीत का जश्न मनाते हुए सारा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसपर लोगों ने तीखी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं.

चेक रिपब्लिक की रहने वाले बेजलेक ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो पर अपना पहला रिएक्शन दिया और कहा कि कभी इस तरह से जीत का सेलिब्रेशन नहीं करेंगी.

सारा ने इसे बताया स्पॉन्टेनियस रिएक्शन

सारा ने वीडियो को लेकर कहा कि उन्होंने वीडियो देखा है. सारा ने आगे कहा कि जो हुआ, वो टीम का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, हम सभी उस समय खुशी में थे. सारा ने आगे कहा कि कुछ लोगों को ये असहज करने वाला लगा. हम पहले ही टीम के साथ इस बारे में चर्चा कर चुके हैं. आगे ऐसा कभी नहीं होगा.

सारा बेजलेक ने कहा कि पिता मेरे पिता हैं और हमेशा रहेंगे. वहीं मेरे कोच मुझे 8 साल की उम्र से जानते हैं. सारा ने आगे कहा कि अगर कुछ ऐसा चेक रिपब्लिक में होता तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अभी हम अमेरिका में है, इसलिए हर कोई इस पर टिप्पणी कर रहा है. लेकिन जैसा मैंने कहा, हमने इस बारे में बात की है और ऐसा कभी नहीं होगा.

Czech tennis player Sara Bejlek received backlash after a video of her father and coach patting her butt at the US Open pic.twitter.com/nX7baJjrBj — MassiVeMaC (@SchengenStory) August 31, 2022

अमेरिका में चेक रिपब्लिक दूतावास ने दिया रिएक्शन

सारा बेजलेक का वीडियो वायरल हुआ तो मामला काफी विवादों में आ गया. जिसके बाद अमेरिका में चेक रिपब्लिक दूतावास ने टेनिस प्लेयर सारा के पिता और उनके कोच का बचाव भी किया. दूतावास ने कहा कि यह एक निजी मामला है और हर परिवार अलग होता है.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन की हीदर वाटसन को हराने के बाद चेक रिपब्लिक की सारा बेजलेक और उनके पिता व कोच के जीत के जश्न मनाने का तरीका ट्विटर पर लोगों को पसंद नहीं आया. वहीं स्पोर्ट्सकीड़ा की रिपोर्ट के अनुसार, ट्विटर पर सारा के फैंस इस वीडियो को अनुचित और क्रीपी बता रहे हैं.

सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे रिएक्शंस

सारा की वीडियो को लेकर चेक दूतावास के बयान पर कमेंट करते हुए एक ट्विटर यूजर ने कहा कि ये पारिवारिक चीज नहीं है. वहीं एक अन्य यूजर ने सारा के पिता को लेकर कहा कि वे खुद को क्या राष्ट्रपति या कुछ और समझते हैं. इसी तरह अन्य यूजर्स ने इस वीडियो पर अपने तीखे रिएक्शन दिए हैं.

Who does he think he is, the President or something? — C’osmo Kramer (@ras5959) August 31, 2022

No it's not a family thing! Men have gotten away w inappropriate touching for years. Its not OK, relative or not. Creepy as F..he groomed her for so long that she thinks his creepy touch is normal. Grr Reminds me of how Trump touches his daughter. Ewe!! #USOpen #Tennis #respect — Sonia Prince (@Die__Trying_) September 1, 2022

कौन हैं टेनिस खिलाड़ी सारा बेजलेक

टेनिस खिलाड़ी सारा बेजलेक चेक रिपब्लिक की रहने वाली हैं और कुछ समय में ही टेनिस में खूब नाम कमा चुकी हैं. साल 2022 में ही सारा ने आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस टूर के तीन खिताब जीत चुकी हैं. इसी साल उन्होंने फ्रेंच ओपन जूनियर के सेमिफाइनल में अपनी जगह बनाई थी.