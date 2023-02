पाकिस्तान में छात्रों से भाई-बहन के बीच संबंधों पर पूछा गया ऐसा सवाल, हो गया विवाद

पाकिस्तान के इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों से टेस्ट पेपर में ऐसा सवाल पूछा गया कि देखकर उनके होश उड़ गए. दरअसल, छात्रों से अंग्रेजी के टेस्ट पेपर में एक पैसेज देते हुए बहन और भाई के बीच रोमांटिक संबंधों पर सवाल पूछा गया था. क्लास में मौजूद टीचर ने सभी छात्रों से खासतौर पर इस सवाल पर अपनी टिप्पणी देने के लिए भी कहा. मामला तूल पकड़ने के बाद शिक्षक को नौकरी से निकाल दिया गया है. साथ ही उसे ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया है, जिससे वह भविष्य में किसी संस्थान में अपनी सेवाएं न दे सके.

हालांकि, यह मामला ताजा नहीं बल्कि दिसंबर 2022 का है, लेकिन हाल ही में जब किसी सोशल मीडिया पर एग्जाम पेपर शेयर किया तो यह और ज्यादा तूल पकड़ गया. सोशल मीडिया पर लोग जमकर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई नेताओं ने भी इस मामले को लेकर बयान दिया है.

क्या है पूरा मामला

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस्लामाबाद के बीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में 6 दिसंबर को अंग्रेजी के शिक्षक ने अचानक एक क्विज टेस्ट का आयोजन किया. टेस्ट पेपर में दिए एक पैसेज में फ्रेंच भाई-बहन के बारे में बताया गया, जो गर्मियों की छुट्टी मनाते समय एक दूसरे के करीब आ गए थे. इस पैसेज को लेकर सवाल पूछा गया कि ''आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या दोनों के बीच संबंध होना ठीक है?''

इस तरह का सवाल छात्रों के लिए वाकई चौंकाने वाला था. टेस्ट तो पूरा हो गया लेकिन इसकी शिकायत यूनिवर्सिटी प्रशासन तक जरूर पहुंचा दी गई. जांच के बाद पांच जनवरी को उस शिक्षक को हटा दिया गया और उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, जिससे वह किसी और भी संस्थान में अपनी सेवाएं न दे पाए.

Shame on you @cuissbc Your pathetic university should be sealed & the perverted teachers should be kicked out. whoever asked this question should be behind bars. How dare you ask this filthy question? #COMSATS #comsatsuniversity pic.twitter.com/Wb3kvOHew2