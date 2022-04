कौन हैं वो 2 भारतीय नागरिक जिन्हें सऊदी अरब ने अपनी टेरर लिस्ट में डाला?

सऊदी अरब ने गुरुवार को एक टेरर लिस्ट जारी की है, जिसकी चर्चा भारत में भी हो रही है. दरअसल, सऊदी अरब की इस टेरर लिस्ट में कुल 25 नाम हैं, जिनमें से दो भारतीय नागरिकता वाले लोग भी हैं. सऊदी अरब ने आरोप लगाया है कि ये सभी लोग हूती (Houthi) विद्रोहियों से जुड़े हुए हैं और इनको IRGC-QF का समर्थन मिला हुआ है.

टेरर लिस्ट में चिरंजीवी कुमार सिंह और मनोज सभरवाल का नाम शामिल है. दोनों को भारतीय नागरिक बताया गया है. इन नामों के अलावा इसमें 23 नाम और हैं, जिसमें कुछ लोग और कुछ कंपनियां भी हैं.

क्या हैं आरोप?

सऊदी अरब के रक्षा विभाग का कहना है कि ये 25 लोग जिसमें चिरंजीवी कुमार सिंह और मनोज सभरवाल भी शामिल हैं वे आतंकी ग्रुप हूती के लिए वित्तीय गतिविधियां करते हैं. इसके साथ-साथ इनपर IRGC-QF से समर्थन मिलने का भी आरोप है.

IRGC-QF (Iranian Revolutionary Guard Corps–Quds Force) को ईरान की सरकार का हिस्सा बताया जाता है, जो आतंकवादी और विद्रोही समूहों को सपोर्ट करता है. इसपर पर आतंकी ग्रुपों को सामग्री, रसद सहायता, प्रशिक्षण, और वित्तीय सहायता देने का आरोप है. कहा जाता है कि यह मुख्य तौर पर मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के आतंकी ग्रुपों को सपोर्ट करता है.

Saudi Arabia designates (25) names including entities involved in facilitating financial activities for the sake of the terrorist "Houthi" Group with support of IRGC-QF. pic.twitter.com/VvjXMUbfQL