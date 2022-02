Ukraine President Zelensky's family: यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी हैं इंजीनियर, हैं दो बच्चे, ऐसी है फैमिली लाइफ

यूक्रेन पर रूस की सेना ने हमला बोल दिया है, जिससे कई लोगों की जान गई हैं. यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की (President Volodymyr Zelensk) बेबस नजर आ रहे हैं और रूसी सेना का डटकर मुकाबला कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वे अंतिम सांस तक मुकाबला करेंगे. प्रेसिडेंट जेलेंस्की के लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं. हाल ही में राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का एक वीडियो संदेश सामने आया है, जिसमें वो अपनी पत्नी और बच्चों की बात करते हुए बेबस और भावुक नजर आ रहे हैं. जेलेंस्की ने कहा कि रूस के निशाने पर सबसे पहले मैं हूं और दूसरे नंबर पर मेरा परिवार है.

प्रेसिडेंट जेलेंस्की सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, वे समय-समय पर अपनी और फैमिली की फोटोज शेयर करते रहते हैं. उनका फैमिली के ऊपर बयान आने के बाद से कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की की फैमिली में कौन-कौन है. अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं, तो आगे पढ़ें.

वलोडिमिर जेलेंस्की का करियर (Volodymyr Zelensky's career)

रिपोर्ट के अनुसार, 44 साल के यूक्रेनी वलोडिमिर जेलेंस्की की लाइफ और करियर अन्य नेताओं की तुलना में मुश्किल भरा रहा. उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद से अब तक कई संकटों का सामना किया है. प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने 2000 में कीव नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री से ग्रेजुएशन किया था.

उन्होंने कॉमेडी का काफी शौक था, इसलिए उन्होंने 1997 में कुछ अन्य एक्टर्स के साथ मिलकर कॉमेडी ग्रुप 'क्वार्टल 95' बनाया और फिर उसके बाद उस ग्रुप ने 2003 में शोज करना शुरू कर दिए थे. इसके बाद उन्होंने एक ऐसा शो किया था, जिससे वे काफी प्रभावित हुए और उससे प्रभावित होकर एक राजनीतिक पार्टी बनाई. इसके बाद 2018 में जेलेंस्की ने राजनीति में कदम रखा और 'सर्वेंट ऑफ द पीपल पार्टी' के तहत राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की. इसके बाद जब चुनाव हुए तो उन्होंने 73 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल करते हुए जीत हासिल की.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की की वाइफ (Wife of Ukrainian President Volodymyr Zelensky)

यूक्रेन की प्रथम महिला और यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की की वाइफ का नाम ओलेना वलोडिमिरिवना जेलेंस्का (Olena Volodymyrivna Zelenska) है. ओलेना, यूक्रेनी आर्किटेक्ट, स्क्रीन राइटर हैं. दिसंबर 2019 में, जेलेंस्का को फोकस मैग्जीन द्वारा 100 सबसे प्रभावशाली यूक्रेनियन की सूची में 30 वां स्थान दिया गया था.

ओलेना जेलेंस्का और प्रेसिडेंट वलोडिमिर की शादी ने 2003 में हुई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओलेना क्रिवी रिह नेशनल यूनिवर्सिटी की पूर्व स्टूडेंट रही हैं और उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री भी ली हुई है. हालांकि ओलेना ने इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट फील्ड में उतना काम नहीं किया, जितना उन्होंने स्क्रूीन राइटिंग में किया है. ओलेना सोशल वर्कर भी हैं, कई मौके पर उन्हें सोशल वर्क करते हुए देखा गया है. कोरोना महामारी के समय भी उन्होंने कई काम किए थे.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की के बच्चे (Children of Ukrainian President Volodymyr Zelensky)

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की और उनकी वाइफ ओलेना के 2 बच्चे हैं. जिनमें एक बेटा और एक बेटी है. उनकी बेटी का नाम ऑलेक्जेंड्रा (Oleksandra) और बेटे का नाम किरिलो (Kyrylo) है. प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने अपनी फैमिली के साथ फोटो भी शेयर की थी, जिसमें उनके दोनों बच्चे नजर आ रहे हैं.



उन्होंने 15 जुलाई 2019 को अपनी बेटी के 15 वें जन्मदिन पर फोटो शेयर करते हुए लिखा था "Today you are 15, I LOVE !!!! My Sashunya)" यानी कि कह सकते हैं कि उनकी अब उनकी बेटी 17 साल की हो गई है.

वहीं उनके बेटे किरिलो के बारे में अधिक जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, किरिलो का जन्म 2013 में हुआ था और वह अभी 8-9 साल का है और अभी पढ़ाई कर रहा है.