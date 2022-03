Russia Ukraine War Live Updates: यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले के चेतावनी, कीव में जोरदार विस्फोट की आवाज सुनी गई

कीव इंडिपेंडेंट (Kyiv Independent) के चीफ एडिटर ओल्गा रुडेंको ने दावा किया है कि फॉक्स न्यूज़ (Fox News) ने अपनी रिपोर्ट में मारे गए पत्रकार का जिक्र तक नहीं किया है. ओल्गा रुडेंको ने ने मारे गए पत्रकार की तस्वीर ट्वीट की है. बता दें कि मंगलवार को रूस के हमले में फॉक्स न्यूज की जर्नलिस्ट ऑलेक्जेंड्रा कुर्शीनोवा और कैमरामैन पियरे जक्रेव्स्की की मौत हो गई थी.

This is the Ukrainian member of the @FoxNews crew. She was killed today alongside their cameraman.



Fox News doesn’t even mention her in their report.



(Photo published by Oksana Romaniuk of the Institute of Mass Information) pic.twitter.com/4MR8rp00iP