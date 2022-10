उड़ते विमान में बवाल! पैसेंजर ने काट ली केबिन क्रू की उंगली, पायलट ने लिया ये फैसला

उड़ते विमान में एक पैसेंजर ने केबिन क्रू के साथ ऐसी हरकत कर दी कि पायलट को इमरजेंसी लैंडिग करानी पड़ी. पैसेंजर ने पहले तो क्रू मेंबर के साथ झगड़ा किया फिर स्टाफ के एक सदस्य की उंगली काट ली. इस घटना के दौरान फ्लाइट में अफरातफरी मच गई.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, टर्किश एयरलाइंस की एक फ्लाइट इस्तांबुल से इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जा रही थी. तभी इसमें सवार एक पैसेंजर की क्रू मेंबर से बहस शुरू हो गई. कथित तौर पर पैसेंजर नशे में था.

बहस कुछ ही देर में मारपीट में तब्दील हो गई. पैसेंजर क्रू मेंबर पर मुक्के बरसाने लगा. हालांकि, लोगों ने किसी तरह उसे काबू में किया. झगड़े के चलते फ्लाइट की कुआलानामु एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिग कराई गई. पैसेंजर की पहचान मुहम्मद जॉन जैज बौडविजन के रूप में हुई है. एयरपोर्ट पहुंचते ही उसे विमान से उतार दिया गया.

An Indonesian passenger on a Turkish Airlines flight TK56 to CGK yesterday was recorded assaulting a flight attendant, forcing the flight to land at KNO temporarily before resuming. Turns out he’s a Batik Air pilot returning from holiday in Turkey pic.twitter.com/X70KhjmTsX