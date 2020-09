पाकिस्तान: मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ गिरफ्तार

पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आया है. सोमवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है. शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगा था.

शहबाज शरीफ पर पिछले दिनों ही 42 मिलियन डॉलर की रकम के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया गया था. उन्होंने लाहौर की अदालत में जमानत की याचिका लगाई थी, लेकिन सोमवार को अदालत ने याचिका स्वीकार नहीं की. इसी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.



शहबाज शरीफ मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के विपक्ष के नेता हैं, नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में PML(N) के प्रमुख हैं और पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं.

Make no mistake. Shehbaz Sharif has been arrested ONLY because he REFUSED to play in the hands of those who wanted to use him against his brother. He preferred standing behind prison bars than to stand against his brother. Shahbaz Sharif, aap ko SALAM!