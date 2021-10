आतंकवाद को पालने-पोसने की इमरान को मिली सजा, FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार पाकिस्तान

आतंकवाद को पालने-पोसने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर से कोई राहत नहीं मिली है. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने इमरान खान को झटका देते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है. इसके साथ ही टर्की को भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है. मालूम हो कि इमरान खान लंबे समय से आतंकवाद के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई करते रहे हैं, जिस चाल को दुनियाभर के देश अच्छे से समझते हैं.

एफएटीएफ की बैठक में कई अन्य देशों पर भी फैसले लिए गए. तीन देशों को एफएटीएफ की सूची में जोड़ा गया है, जिसमें टर्की के अलावा, जोर्डन और माली हैं. तीनों देश एफएटीएफ के साथ एक्शन प्लान साझा करने पर सहमत हो गए हैं.

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट मार्कस प्लेयर ने बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए बताया, ''एफएटीएफ मॉरिशियस और बोत्सवाना को ग्रे लिस्ट से हटने के लिए बधाई देता है.'' उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान लगातार निगरानी (ग्रे लिस्ट) में है. इसकी सरकार के पास 34-सूत्रीय कार्य योजना है जिसमें से 30 को एड्रेस किया गया है. इसमें से सबसे ताजा जून में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर था.

Pakistan has largely addressed 30/34 items, most recent action plan which was in June this year focused on money laundering: Marcus Pleyer, President, FATF pic.twitter.com/MHoS1V69qI