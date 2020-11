सात समंदर पार अमेरिका में भी दिखी छठ पूजा की धूम, देखें वीडियो

लोक आस्था का महापर्व छठ, मूल रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी में मनाया जाता है. लेकिन पिछले कुछ सालों में छठ पूजा की धूम पूरे देश में दिखने लगी है. जाहिर है नौकरी के सिलसिले में बिहार, झारखंड और यूपी के लोग देश के सभी हिस्सों में पहुंचते है. वो दूसरे राज्यों में अपने साथ रीति रिवाज और संस्कृति भी लेकर जाते हैं. यही वजह है कि छठ पूजा अब कुछ राज्यों तक सीमित नहीं रह गई है. लेकिन इस बार छठ पूजा की धूम सात समंदर पार भी देखी गई. अमेरिका के न्यू जर्सी में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के 600 से अधिक सदस्यों ने 21 नवंबर को छठ पूजा का अनुष्ठान किया.

व्रत रखने वाले सभी लोग मनालापन झील के किनारे इकट्ठा हुए और छठ पूजा की. इस दौरान वहां छठ के लोकगीतों की गूंज भी सुनाई दी. चार दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का समापन शनिवार को ही हो गया था लेकिन अमेरिका समय में भारत से पीछे है, इसलिए अब वहां से छठ की तस्वीरें सामने आ रही हैं.

