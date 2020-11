अमेरिका: क्लाइमेट चेंज के लिए जॉन कैरी को मिली जिम्मेदारी, पेरिस एग्रीमेंट में निभाई थी भूमिका

अमेरिकी चुनाव में जीत हासिल करने वाले जो बाइडेन ने सोमवार को अपनी कैबिनेट का ऐलान कर दिया है. शपथ ग्रहण के बाद ये कैबिनेट अपना काम शुरू करेगी, लेकिन ट्रांजिशन पीरियड के दौरान भी एक्टिव रहेगी. जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज पर फोकस करने के लिए जॉन कैरी को जिम्मेदारी दी है. जॉन कैरी पूर्व में अमेरिका के विदेश मंत्री रह चुके हैं और पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को लागू करवाने में उनकी भूमिका काफी अहम रही थी.



ऐसे में जो बाइडेन द्वारा जॉन कैरी की नियुक्ति को काफी सकारात्मक रिस्पॉन्स मिल रहा है. बराक ओबामा प्रशासन के दौरान अमेरिका ने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में अहम भूमिका निभाई थी. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका को इससे अलग किया, अब जो बाइडेन की अगुवाई में अमेरिका फिर इस लड़ाई में शामिल होगा.

देखें- आजतक LIVE TV

जो बाइडेन ने जॉन कैरी को अपनी नेशनल सिक्युरिटी काउंसिल में जगह दी है, इस दौरान क्लाइमेट चेंज के मसले पर वो काम करेंगे. ऐसे में NSC में क्लाइमेंट चेंज के मसले को शामिल कर जो बाइडेन ने बड़ा संदेश दिया है.

It'll be an honor to work with our allies and partners, alongside rising young leaders in the climate movement, to tackle the climate crisis with the seriousness and urgency it deserves.