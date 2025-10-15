scorecardresearch
 

'हमारी बेइज्जती हुई, धरती से निशान तक मिटा देंगे', हमास पर भड़के इजरायली मंत्री, IDF चीफ ने धमकाया

इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कहा है कि सभी बंधकों को वापस लाए बिना सेना आराम नहीं करेगी. उनका यह गुस्सा हमास की उस हरकत पर है जिसमें उसने एक इजरायली बंधक के शव की जगह फिलिस्तीनी व्यक्ति का शव भेज दिया है. इजरायली दक्षिणपंथी मंत्री इतमार बेन ग्वीर ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

इजरायली नेता बेन-ग्वीर ने हमास को धमकी दी है (Photo: Reuters)
इजरायली नेता बेन-ग्वीर ने हमास को धमकी दी है (Photo: Reuters)

इजरायली सेना (IDF) चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कहा कि जब तक हम सभी बंधकों को वापस नहीं ले आते, तब तक सेना आराम नहीं करेगी. उन्होंने कहा है कि सभी बंधकों को वापस लाना इजरायली सेना का नैतिक, राष्ट्रीय और यहूदी कर्तव्य है.

हमास अब भी 21 मृत बंधकों के शव अपने पास रखे हुए हैं, जबकि पिछले दो दिनों में उसने केवल सात शव लौटाए हैं. इससे पहले सोमवार को हमास ने सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा कर दिया था.

मृत बंधकों के शवों को लेकर आईडीएफ चीफ जमीर ने कहा, 'राजनीतिक नेतृत्व के साथ मिलकर हम सभी समझौतों को लागू करने पर अडिग रहेंगे. लेकिन जब तक हम सभी बंधकों को वापस नहीं ले आते, हम आराम से नहीं बैठेंगे.'

हमास ने शव लौटाने में इजरायल के साथ किया धोखा

बुधवार को हमास ने 4 मृत बंधकों के शव इजरायल को सौंपे हैं. लेकिन इजरायली मीडिया की रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि हमास की तरफ से लौटाए गए शवों में से एक इजरायली बंधक का नहीं है.

रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि हमास ने इजरायली बंधक बताकर जो शव भेजा है, वो गाजा पट्टी के एक व्यक्ति का है.

हिब्रू मीडिया से बात करते हुए एक इजरायली अधिकारी ने कहा, 'हमास ने जो शव लौटाए हैं, उनमें से एक शव इजरायली बंधक का नहीं बल्कि एक फिलिस्तीनी का है.' 

गलत शव सौंपे जाने पर भड़के इजरायल के धुर-दक्षिणपंथी मंत्री?

गलत शव सौंपे जाने पर इजरायल के धुर-दक्षिणपंथी मंत्री इतमार बेन ग्वीर भड़क गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'बेइज्जती अब काफी हो गई. सैकड़ों ट्रकों के लिए रास्ता खोलने के कुछ ही पलों बाद, हमास जल्दी ही अपनी जानी-पहचानी चालें- झूठ, धोखा और परिवारों तथा शवों के साथ धोखे पर वापस आ गया. नाजी आतंकवाद सिर्फ हथियारों की भाषा समझता है. इससे निपटने का एकमात्र तरीका इसे धरती से मिटा डालना है.'

इस साल की शुरुआत में भी हमास ने इजरायल को एक गलत शव सौंप दिया था. हमास का कहना था कि शव मारी गई बंधक शिरी बीबस का है. लेकिन इजरायल ने बताया कि शव बीबस का नहीं बल्कि गाजा के एक फिलिस्तीनी व्यक्ति का है. इजरायल ने जब हो-हल्ला किया तब हमास ने असली शव इजरायल को सौंपा था.

---- समाप्त ----
