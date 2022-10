इंडोनेशिया: जलकर खाक हुई सबसे बड़ी मस्जिद, आग की लपटों से गुंबद ध्वस्त, Video में देखिए मंजर

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की सबसे बड़ी मस्जिद कही जाने वाले जामी मस्जिद को भीषण आग ने अपनी चपेट में ले लिया. मस्जिद में लगी आग के बाद मंजर इतना भयानक था कि वीडियो देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा. वीडियो में आग की ऊंची लपटों की वजह से मस्जिद की गुंबद भी गिरती हुई नजर आ रही है.

इंडोनेशिया की यह मस्जिद जकार्ता इस्लामिक सेंटर के बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित है. बुधवार को जिस समय मस्जिद में आग लगी, उस समय उसका रिनोवेशन चल रहा था. राहत की बात यह है कि मस्जिद में लगी भीषण आग में एक भी इंसान हताहत नहीं हुआ है.

इंडोनेशिया पुलिस ने भी किसी को नुकसान न होने की पुष्टि की है. हालांकि, मस्जिद में आग क्यों लगी, इस बात की जांच अभी की जा रही है. पुलिस ने बताया कि इस मामले में रिनोवेशन का ठेका लेने वाली कंपनी के चार अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है. जल्द ही मस्जिद में आग लगने का कारण पता कर लिया जाएगा.

WATCH 🚨 Huge dome of the Jakarta Islamic Centre Grand Mosque in Indonesia collapses following a major fire pic.twitter.com/916ecPbgAa