आतंकियों तक हथियारों की पहुंच पर लगेगी रोक, UNGA में पास हुआ ये प्रस्ताव

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी एस तिरूमूर्ति ने गुरुवार को ऐलान किया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की ओर से आतंकवादियों को रोकने के उपाय के संबंध में पेश एक प्रस्ताव को 75 से अधिक देशों का समर्थन मिला है. उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि इस फैसले के बाद आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में और तेजी से प्रभावी कदम उठाए जा सकेंगे.

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी एस तिरूमूर्ति ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर रहा है और इस बात की जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि आतंकवादियों तक सामूहिक विनाश वाले हथियारों की पहुंच को रोकने संबंधी उपाय के प्रस्ताव का समर्थन 75 से ज्यादा देशों ने किया और इसे सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली समिति में अंगीकार कर लिया गया.'

India at forefront of counter-terrorism



Delighted that annual resolution tabled by India “Measures to prevent terrorists from acquiring weapons of mass destruction” was co-sponsored by more than 75 countries & adopted today by consensus in First Committee of UN General Assembly.