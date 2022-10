विदेश मंत्री जयशंकर के न्यूजीलैंड दौरे को लेकर वहां के मीडिया में ऐसी चर्चा

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इसी हफ्ते न्यूजीलैंड में थे लेकिन उनके इस दौरे के बाद वहां की मीडिया में कहा जा रहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों में दूरियां आ गई हैं. गुरुवार को ऑकलैंड में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री नानिया महुता से मुलाकात तो हुई लेकिन यह सिर्फ एक घंटे ही चली. वहीं, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न के साथ भी उनकी मीटिंग काफी छोटी रही.

न्यूजीलैंड की वेबसाइट रेडियो न्यूजीलैंड (RNZ) ने एक ओपिनियन पीस छापा है जिसका शीर्षक है- 'मुश्किल में भारत के साथ न्यूजीलैंड के रिश्ते'. इस लेख में कहा गया है कि विदेश मंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोरोना काल में घर लौटे भारतीय छात्रों के वीजा रिन्यू को लेकर न्यूजीलैंड सरकार की उदासीनता को लेकर आलोचना भी की. एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड सरकार से इस मामले में और ज्यादा सहयोग की मांग की. ट्विटर पर भी विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूजीलैंड से भारतीय छात्रों के प्रति न्यूजीलैंड की सरकार से ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण और सही रवैया बरतने की मांग की.

न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री ने दूसरे मंत्री पर टाल दी जरूरी बात

आर्टिकल में इस बात को लेकर हैरानी जताई गई कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जब भारतीय छात्रों के वीजा का मुद्दा उठाया तो न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री ने इस पर कोई सकारात्मक जवाब तक नहीं दिया. उन्होंने इस मामले को न्यूजीलैंड इमीग्रेशन मिनिस्टर माइकल वुड पर टाल दिया, जो वहां मौजूद नहीं थे. न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री ने कहा कि कोरोना काल की वजह से खुद न्यूजीलैंड के छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है.

वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यात्रा के दौरान वीजा को लेकर की इस आलोचना को कई बार दोहराया भी. साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान भी एस जयशंकर ने इन बातों को सामने रखा.

Took up the issue of Indian students impacted by Covid measures. Urged expeditious visa processing of those desirous of studying in New Zealand now.