भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर क्या बोले इस्लामिक देश? ईरान की बधाई चर्चा में

भारत आज अपना 76वां आजादी दिवस मना रहा है. ऐसे में देश-दुनिया में स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं का दौर जारी है. भारत के मित्र कई इस्लामिक देशों ने भी 15 अगस्त के मौके पर बधाई संदेश जारी किया है. सऊदी अरब के किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारत को डिप्लोमैटिक केबल भेजकर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है.

सऊदी अरब किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने बधाई संदेश देते हुए भारत की राष्ट्रपति की अच्छे स्वास्थ्य की कामना की. वहीं डिप्टी प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने भी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है. सऊदी अरब ने भारत और देश के लोगों की समृद्धि की कामना की है.

The Custodian of the Two Holy Mosques @KingSalman and HRH Crown Prince Mohammed bin Salman congratulate President @rashtrapatibhvn of the Republic of #India on Independence Day. pic.twitter.com/yjl99lUhsn — Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) August 14, 2022

यूएई के डिप्टी पीएम मकतूम बिन मोहम्मद की ओर से भारत की राष्ट्रपति को बधाई संदेश भेजा गया है. यूएई के डिप्टी पीएम ने बधाई संदेश देते हुए कहा कि आज भारत आजादी और विकास के 75 सालों का जश्न मना रहा है. उन्होंने आगे कहा कि हम भारत और भारतीय लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए समृद्धि की कामना करते हैं.

Today, the Republic of India celebrates 75 years of independence, development and achievements. The historic ties between the people of India and the UAE go back hundreds of years. We congratulate the government and people of India and wish them continued prosperity. — Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) August 15, 2022

मालदीव में मजलिस के स्पीकर मोहम्मद नशीद ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने भारत के पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के भारत की आजादी की रात दिए गए प्रसिद्ध भाषण का उल्लेख करते हुए लिखा कि आजादी मिलने के बाद से भारत एक सैन्य और आर्थिक विश्व शक्ति बन गई है, जिसने अपने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई.

75 years ago, at the stroke of the midnight hour, when the world slept, India awaked to life and freedom. Since then it has become a military & economic world power, lifting millions of its people from poverty. Happy Independence Day to the people and PM of India.@PMOIndia — Mohamed Nasheed (@MohamedNasheed) August 14, 2022



भारत के मित्र देश ईरान की ओर से कुछ अलग तरीके से भारत को बधाई दी गई है. ईरान की ओर से ट्विटर पर जारी एक वीडियो में एक बच्ची स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए भारतीय राष्ट्रगान की धुन बजाती हुई नजर आ रही है. साथ ही ट्वीट में लिखा गया है कि भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई. लोकतंत्र की भावना भारत के सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रगति, समृद्धि और खुशी की ओर ले जाए.

Congratulation to great nation of India on its 75th anniversary of independence day and freedom from colonialism . May the spirit of democracy lead all people of India toward more and more progress, prosperity and happiness.#IndependenceDay #AzaadiKaAmritMahotsav pic.twitter.com/2b9uDDFAhX — Iran in India (@Iran_in_India) August 15, 2022

कतर के विदेश मंत्रालय ने भारत को आजादी दिवस की बधाई देते हुए ट्वीट किया है.

We Congratulate the Republic of India on its Independence Day

🇮🇳🇶🇦#Qatar_India#MOFAQatar pic.twitter.com/pXcz1eiKY6 — Ministry of Foreign Affairs - Qatar (@MofaQatar_EN) August 15, 2022

वहीं खाड़ी देश बहरीन की ओर से भी भारत को 76वें आजादी दिवस पर बधाई संदेश भेजे गए हैं.

خالص التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى استقلال #جمهورية_الهند 🇮🇳🇧🇭



Congratulations on the Independence Day of the Republic of #India 🇧🇭🇮🇳@IndianDiplomacy pic.twitter.com/OS8biSCSZm — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) August 15, 2022

मलेशिया की ओर से भी भारत को आजादी दिवस को लेकर दिल से बधाई दी गई हैं.