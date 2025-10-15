scorecardresearch
 

हमास का धोखा! जिसे ट्रंप के साथ हुई डील में लौटाया वो इजरायली बंधक की बॉडी ही नहीं

इजरायली मीडिया के अनुसार, हमास ने मृत बंधकों के शव लौटाने में धोखेबाजी की है. मीडिया का कहना है कि एक शव किसी इजरायली बंधक का नहीं है.

हमास ने चार मृत बंधकों के शव लौटाए हैं (Photo: Reuters)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रस्तावित 'गाजा पीस प्लान' पर इजरायल-हमास में बनी शुरुआती सहमति के तहत हमास ने मंगलवार को चार मृत बंधकों के शव लौटाए हैं. लेकिन इजरायली मीडिया का कहना है कि हमास ने मृत बंधकों के जो शव लौटाए हैं, उनमें से एक शव किसी इजरायली बंधक का नहीं है. बताया जा रहा है कि इजरायली बंधक बताकर जो शव भेजा गया है, वो गाजा पट्टी के एक व्यक्ति का है.

इजरायल के चैनल 12 ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की है. इससे पहले चैनल 11 बताया था कि इजरायली अधिकारी एक शव को लेकर शंकित हैं और वो जांच कर रहे हैं कि लौटाए गए अज्ञात शवों में से एक शव किसी इजरायली नागरिक का नहीं है.

पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं जब हमास ने बंधकों के शवों की अदला-बदली के दौरान अन्य व्यक्तियों के अवशेष इजरायली नागरिकों के रूप में सौंप दिए थे.

इजरायली अधिकारी बोले- हमास को लौटाने होंगे शव

इजरायली अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि हमास युद्धविराम समझौते के तहत किए गए अपने वादों का उल्लंघन कर रहा है और उसे मृत बंधकों के शव तुरंत लौटाने होंगे.

हिब्रू मीडिया से बात करते हुए एक इजरायली अधिकारी ने कहा, 'कल हमास ने जो शव लौटाएं, उनमें से एक शव किसी इजरायली बंधक का नहीं है बल्कि गाजा के एक फिलिस्तीनी व्यक्ति का है.

बाकी तीन शवों की पहचान तामिर निमरोडी, ईतान लेवी और उरिएल बारूख के रूप में की गई है.

हमास ने इस साल की शुरुआत में इजरायल से ऐसा ही धोखा किया था

टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल की शुरुआत में हमास ने इजरायल को एक शव सौंपा था. हमास ने दावा किया था कि शव मारी गई बंधक शिरी बीबस का है.

बाद में इजरायल की जांच में पता चला कि शव गाजा के एक फिलिस्तीनी व्यक्ति का था. इसके बाद बीबस के असली अवशेष इजरायल को सौंपे गए थे.

इजरायल पहुंच गए हैं सभी जीवित बंधक

ट्रंप के गाजा पीस प्लान पर बनी सहमति के तहत हमास ने अपनी कैद में जीवित सभी 20 बंधकों को इजरायल को लौटा दिया है. सभी बंधक सोमवार को इजरायल लौटे हैं.

इजरायल और हमास के बीच लड़ाई अक्टूबर 2023 में शुरू हुई जब हमास ने 7 अक्टूबर को अचानक इजरायल के एक म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला कर दिया. हमले में 1,200 से अधिक लोगों की जान गई और कम से कम 250 लोग बंधक बना लिए गए थे.

हमास के हमले के बाद इजरायल ने फिलिस्तीनियों के शहर गाजा पर भीषण हमले शुरू किए जो बीते हफ्ते संघर्षविराम के बाद लगभग रुक गए हैं. इजरायली हमले में गाजा शहर लगभग तबाह हो चुका है और शहर की 10 फीसद आबादी मारी गई है. 

